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網傳中國養殖蝦有病毒可以傳人 疾管署澄清目前無明確證據國內風險低

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
有研究指出，蝦有病毒能傳人。疾管署說明，CMNV病毒確實會在水產間會出現這樣病毒，不過目前沒有明確證據確定會傳給人類。本報資料照片
有研究指出，蝦有病毒能傳人。疾管署說明，CMNV病毒確實會在水產間會出現這樣病毒，不過目前沒有明確證據確定會傳給人類。本報資料照片

有研究指出，存於自然界水生動物的「隱蔽性死亡野田病毒（CMNV）」疑似具備跨物種傳播至人類的潛在能力，可能導致人類罹患「持續性高眼壓病毒性前葡萄膜炎（POH‑VAU）」，近日網路上引發熱烈討論。疾管署說，CMNV病毒確實會在水產間會出現這樣病毒，不過目前沒有明確證據確定會傳給人類，評估國內傳播風險極低，會持續監測，但呼籲民眾赴中國、泰國避免接觸或生食活蝦。

針對國際期刊《Nature Microbiology》近期發表研究指出，存於自然界水生動物的「隱蔽性死亡野田病毒（CMNV）」疑似具備跨物種傳播至人類的潛在能力，並造成持續性高眼壓病毒性前葡萄膜炎。

疾管署發言人曾淑慧說，CMNV病毒本來就是在水產監會發現的病毒，不過目前僅中國報告疑似人類感染CMNV病例，分布於該國18個高水產養殖省份，CMNV已被世界動物衛生組織列為新興傳染病，並已在中國與泰國的蝦場中有感染案例報告。不過世界衛生組織、美國及歐洲疾管署等主要國際公衛機構，均未有CMNV相關病例報告或將其列為迫切威脅。

曾淑慧表示，目前研究室指出有高度相關，推論人類感染CMNV可能與處理或生食生鮮水產品相關，目前尚需進一步證據確認此病毒是否具備有效感染人類眼部組織能力。且依據農業部動植物防疫檢疫署的監測，國內從未有蝦場CMNV疫情，疾管署綜合評估國內傳播風險極低，但農衛雙方將持續加強監測。

至於吃了感染的水產是否對人體會有影響，曾淑慧說，通腸病毒煮熟後，病毒就不會存在，不過一直強調民眾應避免生食，也有跟農業部及相關醫學會合作，若真的有高度懷疑，可以做相關檢測，但強調目前沒有明確證據會傳播給人類。

曾淑慧說，疾管署將會持續監測相關國際疫情，同時發展人類檢體檢測技術與檢驗方法，建立相關採檢送驗條件，以進行風險監測與預警。也呼籲至中國、泰國旅遊民眾特別注意防範CMNV，遵守海鮮充分加熱、高風險族群（如慢性病患）避免生食海產，以及處理生鮮水產品時，建議配戴手套，如手部有傷口應避免直接接觸生鮮食材，處理完畢後確實以肥皂及清水洗手，以降低各類病原體感染風險。

疾管署長羅一鈞也透過臉書表示，疾管署已開始建置CMNV PCR檢測能力，並將與眼科醫學會共商送驗條件（要送驗眼球內的房水），期待5月中旬可以開始提供臨床眼科如有疑似POH-VAU且病因不明個案的檢驗流程。

泰國 疾管署

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