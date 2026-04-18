快訊

老公結紮後竟懷孕！她夢見媽祖送子還揭性別 結局曝光網全看傻

「優質植物蛋白」吃錯加速老化？醫揭豆腐變雷的食用方法

影／校園剪樹竟鋸枝幹趕鳥！雛鳥受驚炸毛影片曝光…網炸鍋

聽新聞
0:00 / 0:00

台61南延高雄有譜！公路局進度曝光 盼縮短建設期程

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
公路局積極規畫長達48公里的南延路線，讓台61線挺進高雄楠梓地區，促進西部沿海地區發展及觀光。圖為台61線曾文溪大橋。圖／台南市政府提供
公路局積極規畫長達48公里的南延路線，讓台61線挺進高雄楠梓地區，促進西部沿海地區發展及觀光。圖為台61線曾文溪大橋。圖／台南市政府提供

台南高雄地區民眾期盼多年的台61線南延案，行政院於4月10日核定「台61線南延至高雄地區可行性評估」報告，交通部公路局將接續開展下一階段工作，積極規畫長達48公里的南延路線，讓台61線挺進高雄楠梓地區，促進西部沿海地區發展及觀光。

公路局表示，目前台61線西濱快速公路南端終點位於台南市七股，往南延伸跨越曾文溪橋正積極施工中，為完善西部高快速公路網，擴大台61線服務範圍，並建構台南與高雄濱海地區更完整的交通骨幹，辦理「台61線南延至高雄地區可行性評估」案，提出可行路廊方案，並獲行政院核定。

本計畫範圍因受限於濱海沿線濕地、國家公園生態保育區、史蹟保存區、港口開發及用地取得等議題，路廊規畫以迴避環境生態敏感區、減少私地取得、建物拆遷及降低對現況交通衝擊等原則評估。

規畫採雙向4車道配置，全長約48公里，設置7處地區型交流道、1處系統型交流道，以服務台南安南、安平、南區及高雄茄萣、永安、彌陀、梓官等地區，期以健全高快速路網、串聯濱海地區休閒觀光產業、服務港口及各產業園區，以分流紓解國道交通壅塞及回應地方改善交通建設期待。

目前公路局已開展綜合規畫及環評階段委託發包作業中，未來亦將積極與地方政府取得共識，趕辦相關作業，並以分段併行方式同步辦理，以縮短整體建設期程，期能早日發揮效益，提供地方更便捷的交通服務。

台南 高雄 行政院

延伸閱讀

淡江大橋景觀燈柱分階段測試啟動 確保夜間行車安全

淡江大橋工程美學展5月登場 4月25日開始免費預約報名

深耕土地治理，厚植永續共榮城市根基

苗栗首件公設解編市地重劃案動土 鍾東錦：全縣204案將陸續還地於民

相關新聞

今零星雨略降溫！下周四又有鋒面報到 台灣海峽側雨勢恐最劇烈

今天鋒面通過之後，東北季風增強，中央氣象署氣象預報中心預報員曾昭誠表示，這波東北季風大致影響到明天，下周一至下周三轉為偏東風，天氣會是比較穩定的。下一波天氣比較明顯變化是下周四、下周五，會有鋒面影響，之後東北季風再增強，台灣地區屆時降雨機率比較高。

追白沙屯、大甲媽注意天氣變化 雷雨今開轟…午後雨勢恐更大

今天鋒面影響，白沙屯媽祖徒步進香回鑾、大甲媽祖展開遶境，天氣風險公司天氣分析師薛皓天表示，中部以北及東半部將有短暫陣雨或雷雨發生，鋒面隨時間南移，東北季風影響，且配合熱力作用，午後降雨會逐漸明顯，中部以南局部也有短暫陣雨機會，南部以北及東半部為多雲到陰有短暫陣雨或局部雷雨天氣，南部為多雲到晴天氣。

北東有雨轉涼 吳德榮：明起放晴 下周再有鋒面降雨範圍擴全台

今晨馬祖有濃霧。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨華南沿岸有雲層移出，強降水回波在東部海面，宜花有局部降雨。今天微弱鋒面影響，北部、東半部轉有局部短暫陣雨；北台轉涼，南部仍偏熱。北部20至25度、中部20至30度、南部20至33度、東部21至33度。

將有1至2波較冷空氣 專家指北部宜花最有感 這時降雨訊號顯著

關於短期氣候趨勢，氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，根據中央氣象署最新系集模式模擬，統計自今天至5月2日前，台灣附近850hPa大氣溫度與降雨量距平預測，結果顯示，前期氣溫普遍略低於氣候平均值，預判周日至下周三將達到最低值，評估將有1至2波較冷空氣再度南下。

鋒面已經通過 粉專：真的太弱了 下午至夜晚仍有雲雨發展可能

鋒面已經通過，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，但真的太弱了，從雲圖上看相當破碎，降雨稀少。󠀠

40.9％睡眠品質差50%曾失眠 中壢天祥醫：大腦停不下來

桃園市中壢天祥醫院表示，隨著現代生活節奏加快與壓力累積，失眠已成為國人常見的健康問題。最新調查，台灣約有40.9％民眾自覺睡眠品質不佳，甚至有近5成民眾曾受失眠困擾，顯示睡眠問題已成為普遍現象。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。