高齡醫學20年展現國際影響力 陳亮恭：從解決疾病到促進整體健康餘命

「高齡醫學中心20周年國際學術研討會」今天舉行，國內外高齡醫學領域重要專家學者齊聚一堂，關渡醫院院長、國立陽明大學高齡與健康研究中心教授兼主任陳亮恭發表演說，說明團隊20年發展歷程，從醫院診間到輸出台灣經驗到日本、新加坡、美國等地，目標是延長國人健康餘命，也以深厚的學術實力對全球高齡醫學展現影響力。

台灣去年進入超高齡社會，退輔會最早於2004年推動「發展高齡醫學計畫」，2006年台北榮總高齡醫學中心成立，是國內最先開啟高齡醫學的先驅機構。20年來，北榮高齡醫學團隊不僅在全球前2%頂尖科學單中展現國際能見度，相關研究被全球前10%期刊引用篇數，去年也已超過美國約翰霍普金斯大學與東京大學。

台北榮總與陽明交大組成的高齡醫學團隊從解決個人疾病出發，高齡族群普遍面臨慢性病威脅，國人長者高血壓盛行率63.5%，高血脂37.9%，糖尿病則有27.8%，且多重共病現象嚴重，88.9%的長者患有一種疾病，同時患有3種以上慢性病比率達51.3%。此外，長者失智症盛行率約8%，失能比率15.7%，高達70%的長者感受到生活壓力。

陳亮恭指出，長者的醫療不能以單一科別思考，需要整合照護，台北榮總是全台第一個推出高齡整合門診的機構，事實證明，幫助長者提升生活品質達49.8%，降低醫療支出35.4%；開展急性後期照護（PAC）的成果不但被健保署擴大試辦並推廣到全國，長照3.0也在此基礎上積極發展醫療與長照的銜接。

處理長者的疾病的同時，「如果早一點介入，應該可以改變很多事。」陳亮恭指出，如何在疾病出現之前及早預防並促進健康，團隊也開展許多研究，包括衰弱（Fraility）對健康的影響，以及榮陽團隊及日本國立長壽醫療研究中心歷時6年，透過十餘篇論文，發現「身智衰退症（PCDS）」可及早預測「不健康老化」。

研究同時分析腦部磁振造影，陳亮恭說，發現有身智衰退症者，腦部神經有特殊神經路徑病變，從小腦連結到邊緣系統，美國從動物實驗在老鼠身上也證明這個神經路徑存在，顯示這可能是嶄新的神經退化病症，值得深入研究。

高齡醫學不只是理論和觀察，場域也不只在醫院，團隊把目光延伸到社區，思考透過生活介入，讓長者改變行為，保有功能尊嚴與生活品質，進行了3個全球知名的臨床試驗。

陳亮恭說，首先是2020年發表的「Taiwan Health Promotion Intervention Study in Community-Dwelling Elders」，全國北中南收案1500人，結合運動、認知功能訓練、營養介入與慢性病管理，研究證實這些措施有助於預防失能、失智，甚至高齡75歲仍可獲得改善，但此研究僅在社區進行健康促進，尚未銜接醫療。

接下來，第二個試驗由基層診所及醫院門診醫師加入，協助慢性病管理，結果發現，醫療介入後成果更佳。一般來說，過了65歲之後，生活品質分數每年下降3%到5%，但此研究的受試者，生活品質並未下降，甚至還可以提升，因為體能和認知狀況都有所改善。

這個研究便是「TIGER（Taiwan Integrated GERiatric Care）」計畫，最早是芬蘭提出的「FINGER」，以全人整合照護為核心，透過多元介入手段，為長者量身訂做運動、飲食與學習等。陳亮恭指出，研究進一步發現，TIGER不只改變長者的行為、體能等，連大腦結構也改善了；研究同時顯示介入手段必須因地制宜，例如台北和宜蘭民眾對於運動和認知課程的需求就不同。

接下來是國際合作，最為人所知的應是肌少症研究，陳亮恭自2014年起便與日本、韓國、新加坡、泰國、香港等國專家共同推動亞洲肌少症的診斷與治療標準，由他領銜的亞洲肌少症工作小組，去年11月公布最新診斷共識，將肌少症的篩檢年齡從原本的65歲，大幅提前至50歲。

除此之外，還有概念性的突破，把單純的肌少症診斷走向提升肌肉健康。陳亮恭說，運動對健康有益的生理機轉，是運動時肌肉產生內分泌，改善胰島素阻抗，增加骨密度等，同時也促進大腦健康。

另一種國際合作是輸出台灣的成功經驗，隨著台積電在全球擴廠，台積電慈善基金會也將榮陽團隊的高齡醫學成果帶到當地，在社區推廣健康長壽，目前已推廣至日本，未來也將推展到名古屋、福岡，還有新加坡，美國的亞利桑那、德國的德勒斯登等。台積電慈善基金會採行三角模式，企業出資源，包括財務和人力，學界貢獻知識，一起去對應社區民眾。

AI與智慧健康照護讓數據管理健康，陳亮恭說，「未來醫院」透過穿戴裝置收個人健康數據，連結醫院與社區，進行健康監測，也可預測未來風險，甚至透過app導入從居家社區到醫院的所有健康資料，透過大數據精算為疾病風險，給予個人化衛教，甚至算出健康行為對降低疾病風險的助益，把健康的掌控權回到個人身上。

最後，台北榮總高齡醫學中心在過去20年持續扮演台灣高齡醫學的重要推動者，相關研究結果也對全球高齡醫學領域做出貢獻。例如北榮高齡醫學的研究結果持續發表於國際期刊，包括近5年於「THE LANCET Healthy Longevity」、「BMJ」，「Nature Aging」等頂尖期刊，一直維持高產出。

若將成果轉換為數字，比較同樣有臨床高齡醫學科的美國約翰霍普金斯大學與東京大學，以論文總數來說，北榮從北榮從2006年開始的零篇，去年已有近90篇，排名第二名；計算作者產生平均值，北榮每年每位作者平均都在兩篇以上；最後是期刊引用排名前10%的論文，北榮後來居上，這兩三年出現超越交叉，去年37篇，高於約翰霍普金斯的平均卅篇，與東大的是20篇。陳亮恭說，團隊研究成果兼具質與量，盼為改變社會，造福全民作出貢獻。

「高齡醫學中心20周年國際學術研討會」今天舉行，關渡醫院院長、國立陽明大學高齡與健康研究中心教授兼主任陳亮恭發表演說，說明團隊20年發展歷程，從醫院診間到輸出台灣經驗到日本、新加坡、美國等地，目標是延長國人健康餘命，也以深厚的學術實力對全球高齡醫學展現影響力。本報資料照片

北榮高齡醫學團隊不僅在全球前2%頂尖科學家榜單中展現國際能見度，相關研究被全球前10%期刊引用篇數，去年也已超過美國約翰霍普金斯大學與東京大學。圖／台北榮總提供

芬蘭提出的「FINGER」計畫後，台灣則進行「TIGER（Taiwan Integrated GERiatric Care）」計畫，以全人整合照護為核心，透過多元介入手段，為長者量身訂做運動、飲食與學習等，有效改善長者的行為、體能等，促進生活品質。圖／台北榮總提供

20年來，北榮高齡醫學團隊不僅在全球前2%頂尖科學家榜單中展現國際能見度，相關研究被全球前10%期刊引用篇數，去年也已超過美國約翰霍普金斯大學與東京大學。圖／台北榮總提供

台灣高齡醫學利用國際合作輸出成功經驗，隨著台積電在全球擴廠，台積電慈善基金會也將榮陽團隊的高齡醫學成果帶到當地，在社區推廣健康長壽。台積電慈善基金會採行三角模式，企業出資源，包括財務和人力，學界貢獻知識，一起去對應社區民眾。圖／台北榮總提供

台北榮總是全台第一個推出高齡整合門診的機構，事實證明，幫助長者提升生活品質達49.8%，降低醫療支出35.4%。圖／台北榮總提供

榮陽高齡團隊進行「TIGER（Taiwan Integrated GERiatric Care）」計畫，最早是芬蘭提出的「FINGER」，以全人整合照護為核心，透過多元介入手段，為長者量身訂做運動、飲食與學習等。圖／台北榮總提供