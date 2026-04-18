今零星雨略降溫！下周四又有鋒面報到 台灣海峽側雨勢恐最劇烈

今天鋒面通過之後，東北季風增強，中央氣象署氣象預報中心預報員曾昭誠表示，這波東北季風大致影響到明天，下周一至下周三轉為偏東風，天氣會是比較穩定的。下一波天氣比較明顯變化是下周四、下周五，會有鋒面影響，之後東北季風再增強，台灣地區屆時降雨機率比較高。

天氣現況，他說，有一波鋒面通過，這個鋒面結構偏弱，所以整體降雨不是特別明顯，但是整個東半部、中部以北雲量偏多，降雨機率偏高，有零星降雨機率；其他地方和昨天相比差別不是太大。溫度方面，東北季風增強，各地比昨天偏涼一些。

曾昭誠表示，今天到今晚鋒面通過之後，北方高壓南下，會有一波東北季風稍稍增強，所以天氣偏涼一點，這樣的狀況可以維持到明天。台灣明天仍是東北季風，但是鋒面的影響愈來愈小，所以明天整體降雨慢慢減弱，各地清晨溫度稍涼一些些。

下周一台灣地區轉為偏東風的天氣型態，曾昭誠表示，北方高壓慢慢出海，所以台灣附近風場從東北風慢慢轉為偏東風，溫度明顯回升。比較穩定的天氣從下周一維持到下周三，到下周三可能轉為偏南風一點點，所以天氣偏溫暖。

他說，華南地區的鋒面會在下周四通過台灣，所以在鋒面接近和通過的時候，台灣地區可能會有明顯降雨，且降雨程度可能也會比較明顯一點點。鋒面通過之後，東北季風增強，下周四、下周五這兩天，各地降雨機率都是比較高的，部分地區在鋒面通過的時候降雨也會比較明顯。

降雨趨勢，曾昭誠說，今明兩天受到東北季風影響，主要會是在東半部地區、基隆北海岸會有明顯的迎風面降雨，今天中部以北到北部地區多雲、零星降雨機會，各地山區可能都還是有降雨。明天白天開始，整體降雨趨勢和今天相比又會再偏少一些。

曾昭誠表示，下周一至下周三，因為東北季風減弱，環境慢慢轉為偏東風，整體降雨和今明兩天更加趨緩，主要降雨會是在花東地區、部分宜蘭地區，山區也要留意可能會有午後雷陣雨發生機會。

下周四又會有另外一波鋒面通過，曾昭誠表示，下周四、下周五在鋒面通過的時候，台灣海峽這一側可能會有明顯降雨，特別是在海上引進來的對流，降雨狀況會比較明顯，各地都有下雨機會。後續東北季風增強，北部、中部地區都還是有下雨機會，迎風面會有比較明顯的降雨，所以下周四、下周五會是未來1周降雨最明顯的時間點。

溫度趨勢，曾昭誠說，今明兩天東北季風增強，所以清晨溫度比較低一些，在20度上下，感受上是整體偏涼，白天溫度跟昨天相比會比較涼一點。中南部地區和台東地區溫度變化不是太明顯，因為都可以見到太陽，所以白天仍有接近30度的溫度，溫暖偏熱。

曾昭誠表示，下周一東北季風減弱，北部地區和宜花地區溫度明顯回升，白天都有接近30度，中南部溫度更高一點。下周二、下周三雲量稍多，白天溫度稍稍下降，清晨仍然偏涼。

他說，下周四、下周五鋒面通過之後會有一波東北季風增強，如果下周四鋒面比較早通過，北部白天溫度受到降雨影響也會提早下降。下周五是鋒面通過、東北季風增強的時間點，北部、宜花的溫度也會稍微下降一點。中南部未來1周仍是偏熱的天氣型態，如果下雨明顯的話溫度比較涼一些，沒下雨時仍有30度上下。