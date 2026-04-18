勞動節連假國道實施匝道封閉 規畫8條路線提醒改道

今年勞動節連假為5月1日至5月3日（共3天），高速公路局預估國道將有大量旅遊車潮。為紓解瞬間湧入國道的龐大車流，高公局將於部分路段時段實施匝道封閉管制，用路人多加留意並依據相關標誌指示行駛，以增進旅途順暢。

高公局依勞動節假期特性及歷年資料分析，針對假期間經常性壅塞路段或例假日運作狀況不佳的交流道封閉部分入口匝道，並規畫改道路線，以減少車流匯入主線的干擾。相關匝道封閉管制的方向、時段與地點如下：

一、南向部分

（一）5月1日（周五）

1.國道1號平鎮系統、埔鹽系統交流道南向入口，5～12時。

2.國道5號石碇、坪林交流道南向入口，0～12時。

（二）5月2日（周六）

1.國道1號埔鹽系統交流道南向入口，5～12時。

2.國道5號石碇、坪林交流道南向入口，5～12時。

二、北向部分

（一）5月2日（周六）

1.國道1號虎尾、埔鹽系統交流道北向入口，12～21時。

2.國道3號西濱交流道北向入口，12～21時。

（二）5月3日（周日）

1.國道1號虎尾、埔鹽系統交流道北向入口，12～21時。

2.國道3號西濱交流道北向入口，12～21時。

高公局針對上述匝道封閉的交流道，共規畫8條改道路線，用路人行經封閉匝道前的管制點時，務必留意並遵循現場標誌行駛；出發前透過高速公路1968 App「即時影像」功能查詢國道即時路況、利用「替代道路」功能選擇合適的路線，讓旅程更加便捷順暢。