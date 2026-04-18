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淡江大橋景觀燈柱分階段測試啟動 確保夜間行車安全

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
淡江大橋景觀燈柱分階段測試。圖／公路局提供
淡江大橋景觀燈柱分階段測試。圖／公路局提供

為辦理淡江大橋通車前各項設施整備作業，交通部公路局自4月14日起於晚間時段辦理景觀燈柱分階段燈光測試，整體測試情形順利。公路局表示，淡江大橋全橋126支景觀燈柱均已完成安裝，將持續就整體照明效果、控制系統及設備運作穩定性進行確認與調整，作為正式啟用前的重要檢核作業。

公路局表示，淡江大橋景觀燈柱除兼具橋梁景觀美化功能外，夜間照明亦有助提升橋面行車環境辨識度，因此於通車前辦理燈光測試，主要係確認各項設備於實際環境下之運作情形，確保未來用路人夜間行駛安全。

公路局指出，本次測試重點包括燈具亮度、光源穩定性、照明範圍及整體夜間視覺效果等，透過現地實測掌握橋面夜間光環境呈現情形，並作為後續系統優化調整之依據，以確保正式啟用時整體功能完整、運作穩定。

公路局進一步表示，淡江大橋景觀燈柱係配合主橋整體設計語彙，與斜張鋼索及主塔相互呼應，除呈現橋梁夜間景觀層次外，也展現淡江大橋兼具交通功能與工程美學之特色。相關照明規畫仍以安全性及實用性為優先，於滿足夜間照明需求之前提下，兼顧橋梁整體景觀效果。

此外，配合淡江大橋通車前系列活動規畫，後續亦將於5月9日「感恩・美好之夜」活動中辦理景觀燈光啟動儀式，向參與工程推動的各界人員表達感謝，並向社會大眾展現淡江大橋夜間風貌。

淡江大橋景觀燈柱分階段測試。圖／公路局提供
淡江大橋景觀燈柱分階段測試。圖／公路局提供

淡江大橋

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