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追白沙屯、大甲媽注意天氣變化 雷雨今開轟…午後雨勢恐更大

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天中部以北及東半部將有短暫陣雨或雷雨發生，午後降雨會逐漸明顯，中部以南局部也有短暫陣雨機會，南部以北及東半部為多雲到陰有短暫陣雨或局部雷雨天氣。本報資料照片
今天中部以北及東半部將有短暫陣雨或雷雨發生，午後降雨會逐漸明顯，中部以南局部也有短暫陣雨機會，南部以北及東半部為多雲到陰有短暫陣雨或局部雷雨天氣。本報資料照片

今天鋒面影響，白沙屯媽祖徒步進香回鑾、大甲媽祖展開遶境，天氣風險公司天氣分析師薛皓天表示，中部以北及東半部將有短暫陣雨或雷雨發生，鋒面隨時間南移，東北季風影響，且配合熱力作用，午後降雨會逐漸明顯，中部以南局部也有短暫陣雨機會，南部以北及東半部為多雲到陰有短暫陣雨或局部雷雨天氣，南部為多雲到晴天氣。

氣溫方面，他說，受降雨及東北季風影響，中北部及東北部高溫約24至27度，中部以南及台東高溫約28至31度。晚間鋒面減弱，水氣也逐漸減少，中部以北及東半部局部仍有短暫雨機會，其餘地區為多雲到晴天氣。

薛皓天表示，明天環境逐漸轉乾，東北季風持續影響，北部為多雲天氣，東半部為多雲到陰局部有短暫陣雨天氣，桃園以南的西半部為晴到多雲天氣，午後受熱力作用，各地山區、東半部有短暫陣雨，其餘地區午後雲量稍增。白天高溫略升，北部、東半部高溫約25至28度，中部以南及台東高溫約28至32度。夜間清晨中部以南受輻射冷卻影響，有10度或以上溫差，注意日夜溫差變化。

下周一至下周三各地天氣為晴時多雲，薛皓天表示，午後持續有熱力作用，雲量增多，山區及東半部局部有短暫陣雨機會。各地氣溫也明顯炎熱，白天高溫持續有30度或以上，中南部內陸及大台北局部有33度以上高溫機會。夜間清晨受輻射冷卻影響，日夜溫差可達10度或以上。

他說，下周三晚間中層槽線加深並逐漸南下接近台灣，有鋒面系統建立於華南至華中一帶，下周四上半天各地為多雲到晴天氣，午後槽線掠過北台灣，鋒面接近並影響，且配合熱力作用，各地轉陰或多雲天氣，西半部、北部有雷雨發生機會，並伴隨較大雨勢及強陣風發生，其餘地區局部有短暫陣雨，中部以北地區日雨量可達大雨以上。氣溫方面，各地白天高溫約27至31度。

下周五受鋒面通過、東北季風增強影響，各地維持陰陣雨或雷雨天氣，薛皓天說，局部仍有較大雨勢發生，在深夜至白天降雨較明顯，西半部地區要注意對流胞移入帶來短時強降雨發生，中部及山區局日雨量可達大雨以上。受降雨及季風影響，高溫略降，白天高溫由北至南約25至31度。

薛皓天表示，下周六東北季風減弱轉偏東風環境，不過有水氣東移，受華南水氣影響，各地維持陰陣雨或雷雨天氣，其中以北部以南及山區降雨較明顯，水氣逐漸於26日白天遠離，白天起各地恢復晴到多雲天氣。整體來說，下周三前天氣炎熱、穩定，午後局部雨，下周四起天氣變化大，外出時要攜帶雨具，要注意行車安全。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

雷雨 高溫 大甲媽

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