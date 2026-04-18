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將有1至2波較冷空氣 專家指北部宜花最有感 這時降雨訊號顯著

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
短期氣候趨勢先涼、後熱。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專
短期氣候趨勢先涼、後熱。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專

關於短期氣候趨勢，氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，根據中央氣象署最新系集模式模擬，統計自今天至5月2日前，台灣附近850hPa大氣溫度與降雨量距平預測，結果顯示，前期氣溫普遍略低於氣候平均值，預判周日至下周三將達到最低值，評估將有1至2波較冷空氣再度南下。

他說，雖不能說到「冷」的程度，但至少是「涼」的等級，備妥薄外套是有其必要的。尤其是北部及宜花地區，體感將會最為明顯。下周四之後，氣溫則再度回升高於氣候平均值，尤其是4月26日至4月28日，溫度達到此階段的最高值。

至於降雨方面，他說，由於前期環境水氣減少影響，降雨機會普遍偏低，就算降雨，也以小雨形式最多；中後期，尤其是下周四至下周六及4月29日至5月2日降雨訊號最為明顯，需再持續追蹤關注。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

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