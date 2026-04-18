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北東有雨轉涼 吳德榮：明起放晴 下周再有鋒面降雨範圍擴全台

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天微弱鋒面影響，北部、東半部轉有局部短暫陣雨；北台轉涼，南部仍偏熱。本報資料照片
今天微弱鋒面影響，北部、東半部轉有局部短暫陣雨；北台轉涼，南部仍偏熱。本報資料照片

今晨馬祖有濃霧。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨華南沿岸有雲層移出，強降水回波在東部海面，宜花有局部降雨。今天微弱鋒面影響，北部、東半部轉有局部短暫陣雨；北台轉涼，南部仍偏熱。北部20至25度、中部20至30度、南部20至33度、東部21至33度。

中央氣象署發布濃霧特報，今天馬祖地區易有低雲或局部霧影響能見度，目前馬祖已出現能見度不足200公尺的現象。

吳德榮說，明天至下周二，受鋒後乾空氣影響，各地轉晴朗穩定。明天、下周一花東偶有零星降雨的機率，白天偏熱，日夜溫差大；下周二東半部偶有局部短暫雨，北台氣溫稍降。下周三水氣略增，各地仍晴時多雲，白天偏熱，山區午後偶有局部短暫降雨的機率。

下周四下午鋒面南下，中部以北轉有局部陣雨或雷雨；吳德榮表示，下周五、下周六鋒面影響，降雨範圍擴大，各地區有局部陣雨或雷雨的機率。下周四下午起氣溫下降，北台轉涼。26日、27日鋒面遠離，天氣好轉。期末各國模式仍持續調整，應繼續觀察。

關於颱風消息，他說，根據中央氣象署最新資料顯示，今年第4號颱風辛樂克，目前為中度颱風，在關島北方海面，未來在日本南方海面加速向東北遠離，持續減弱中；對台灣及日本皆無威脅。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

颱風 吳德榮 馬祖

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