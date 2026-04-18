剴剴社工判刑理由引反彈 全國串聯連署：別把制度破口全壓在第一線

剴剴案女社工前天遭北院依過失致死罪判刑2年，引發社工界強烈反彈的引爆點，在於法院擴張「保證人地位」責任，台北市社會工作人員職業工會於是發起全國連署，預計本月22日赴行政院陳情抗議，要求政府檢討社安網失靈並扛起制度責任。

一審認定，負責訪視剴剴的社工，對受照顧兒童具有刑法上監督者與保護者的「保證人地位」，且對死亡結果具有預見可能性，依刑法過失致死罪判處2年有期徒刑；判決理由指出，社工在執行訪視與評估工作時，未能及時察覺受虐跡象並採取有效防範措施，與死亡結果之間具有相當因果關係。

判決結果出爐後，引發社工界與學界高度關注。台北市社會工作人員職業工會隨即發起連署聲明，強調社工是助人者而非刑法上的保證人，並提出三大質疑，包括法院錯誤認定社工對服務對象具有保證人地位、違反刑法「等價性原則」，以及忽視實務上社工缺乏強制調查權與結果迴避能力等客觀限制。

連署內容指出，社工與保母或照顧者之間屬合作關係，並非對危險源具有實質支配力的監督關係，且訪視頻率通常為每月一次、時間有限，難以認定已建立事實上的照護關係；若僅因未能預見施虐行為，即認定構成過失致死，恐違背罪刑相當原則，也忽略施虐者長期故意虐待的高度刑事惡性。

聲明引用國外判例指出，德國、日本等大陸法系國家，對於兒虐案件中社工責任，多採「行政從嚴、刑事極度限縮」原則，美國加州法院在相關案件中，也曾認定社工不具實質監護權，撤銷刑事起訴；學者分析認為，若要賦予社工具有刑法上的保證人地位，必須同時提供明確公權力與足夠資源，否則權責不對等，恐造成制度失衡。

社工團體也示警，一審判決已在第一線引發寒蟬效應，不少從業人員憂心未來只要服務對象發生傷亡，即可能面臨刑事追訴，恐導致專業人力流失，甚至出現為求自保而大量通報的「卸責式通報」，一旦通報量暴增，恐使原本已負荷沉重的兒少保護體系陷入過載，反而削弱社會安全網功能。

台北市社會工作人員職業工會表示，已彙整連署資料，預計於4月22日在陳情抗議行動中，將連署書遞交行政院，提出兩項訴求，包括要求司法審判回歸刑法保證人地位的基本法理，避免過度擴張社工責任；同時呼籲政府正視社安網長期人力與資源不足問題，檢討制度性缺失，並研議建立社工業務責任保險機制，由整體制度分擔風險，而非將責任集中於基層人員。