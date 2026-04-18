快訊

川普：美伊將在一、兩天內達成和平協議

聽新聞
0:00 / 0:00

剴剴社工判刑理由引反彈 全國串聯連署：別把制度破口全壓在第一線

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導
一項「社工是助人者，不是刑法上的保證人」正如火如荼地在全國各地連署，發起連署活動的台北市社會工作人員職業工會透露，此次有2項訴求，22日將至政院陳情。圖／擷自取連署網址
一項「社工是助人者，不是刑法上的保證人」正如火如荼地在全國各地連署，發起連署活動的台北市社會工作人員職業工會透露，此次有2項訴求，22日將至政院陳情。圖／擷自取連署網址

剴剴案女社工前天遭北院依過失致死罪判刑2年，引發社工界強烈反彈的引爆點，在於法院擴張「保證人地位」責任，台北市社會工作人員職業工會於是發起全國連署，預計本月22日赴行政院陳情抗議，要求政府檢討社安網失靈並扛起制度責任。

一審認定，負責訪視剴剴的社工，對受照顧兒童具有刑法上監督者與保護者的「保證人地位」，且對死亡結果具有預見可能性，依刑法過失致死罪判處2年有期徒刑；判決理由指出，社工在執行訪視與評估工作時，未能及時察覺受虐跡象並採取有效防範措施，與死亡結果之間具有相當因果關係。

判決結果出爐後，引發社工界與學界高度關注。台北市社會工作人員職業工會隨即發起連署聲明，強調社工是助人者而非刑法上的保證人，並提出三大質疑，包括法院錯誤認定社工對服務對象具有保證人地位、違反刑法「等價性原則」，以及忽視實務上社工缺乏強制調查權與結果迴避能力等客觀限制。

連署內容指出，社工與保母或照顧者之間屬合作關係，並非對危險源具有實質支配力的監督關係，且訪視頻率通常為每月一次、時間有限，難以認定已建立事實上的照護關係；若僅因未能預見施虐行為，即認定構成過失致死，恐違背罪刑相當原則，也忽略施虐者長期故意虐待的高度刑事惡性。

聲明引用國外判例指出，德國、日本等大陸法系國家，對於兒虐案件中社工責任，多採「行政從嚴、刑事極度限縮」原則，美國加州法院在相關案件中，也曾認定社工不具實質監護權，撤銷刑事起訴；學者分析認為，若要賦予社工具有刑法上的保證人地位，必須同時提供明確公權力與足夠資源，否則權責不對等，恐造成制度失衡。

社工團體也示警，一審判決已在第一線引發寒蟬效應，不少從業人員憂心未來只要服務對象發生傷亡，即可能面臨刑事追訴，恐導致專業人力流失，甚至出現為求自保而大量通報的「卸責式通報」，一旦通報量暴增，恐使原本已負荷沉重的兒少保護體系陷入過載，反而削弱社會安全網功能。

台北市社會工作人員職業工會表示，已彙整連署資料，預計於4月22日在陳情抗議行動中，將連署書遞交行政院，提出兩項訴求，包括要求司法審判回歸刑法保證人地位的基本法理，避免過度擴張社工責任；同時呼籲政府正視社安網長期人力與資源不足問題，檢討制度性缺失，並研議建立社工業務責任保險機制，由整體制度分擔風險，而非將責任集中於基層人員。

保母 行政院 北院 社工

延伸閱讀

剴剴案社工遭判刑…工會批制度脫節卻由社工承擔 恐現「防禦性」服務

剴剴案社工遭判刑！社工全聯會批協力者竟成咎責對象、籲修訪視指引

剴剴案社工遭判刑2年 他曝法官認定關鍵原因：有沒有具體作為

兒童之死監督責任 刑不上高位 更讓人不平

相關新聞

菡生婦幼涉偽造病歷詐健保 恐有未爆彈

新北市知名婦產科機構菡生婦幼診所，遭檢舉偽造不實患者病歷，涉詐領健保費與商業保險費，調查局前天大規模搜索，約談院長邱淑芳、副院長林文傑共十六人，新北地檢署漏夜偵訊後，依詐欺、偽造文書罪命邱女一百五十萬元，林男一百廿萬元交保。

食藥署統計…食物中毒 半個月通報66件

清明連假後國內爆發高雄春捲案、雲林劍湖山、台灣戲曲學院等，多起嚴重食物中毒事件。衛福部食藥署統計，今年四月在短短半個月內通報破六十件，與五年前同期相比增加五十件，該署食品組組長許朝凱說，研判今年中毒案件供應鏈未重疊，非食安管理系統性問題。毒物專家則建議，近年屢見氣溫驟變情況，應強化食材保存安全性。

北東有雨轉涼 吳德榮：明起放晴 下周再有鋒面降雨範圍擴全台

今晨馬祖有濃霧。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨華南沿岸有雲層移出，強降水回波在東部海面，宜花有局部降雨。今天微弱鋒面影響，北部、東半部轉有局部短暫陣雨；北台轉涼，南部仍偏熱。北部20至25度、中部20至30度、南部20至33度、東部21至33度。

橘世代／【羅大佑不老】羅大佑：愛比恨強多了

廿七歲那年，羅大佑發行第一張專輯「之乎者也」，黑衣墨鏡的形象與批判的詞曲，震撼了整個台灣社會。七十二歲這年，採訪當天，他走進攝影棚，開口第一句話就是：「我笑不出來，因為伊朗的事。」

科普好健康／微創隱痕乳癌手術 為女性留下完整人生

在診間，28歲的汪小姐用迷茫的眼神說：「醫師，女人沒有了乳房，還是女人嗎？」

剴剴社工判刑理由引反彈 全國串聯連署：別把制度破口全壓在第一線

剴剴案女社工前天遭北院依過失致死罪判刑2年，引發社工界強烈反彈的引爆點，在於法院擴張「保證人地位」責任，台北市社會工作人員職業工會於是發起全國連署，預計本月22日赴行政院陳情抗議，要求政府檢討社安網失靈並扛起制度責任。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。