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「您的價值無可取代」桃療跨團隊送暖 發起「大家保護社工」溫馨行動

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導
桃療院長廖定烈為每一位社工支持打氣。圖／桃園療養院提供
桃療院長廖定烈為每一位社工支持打氣。圖／桃園療養院提供

剴剴社工判決理由引起專業人士反彈，讓社會高度關注社工議題，衛福部桃園療養院院長與各科主管，特別以「社工保護大家，大家保護社工」為核心，致贈花束與卡片給第一線社工夥伴，強調桃療團隊永遠是社工最堅實的後盾，傳遞醫療體系最真摯的感謝與溫度。

社會工作人員長期以來站在服務最前線，無論是在精神醫療、家庭支持或是複雜的社區服務中，始終扮演著連結資源與撫慰人心的關鍵角色；面對高壓、高負荷的工作環境，社工們不僅得協助個案復元，更在無數個危機時刻守護弱勢族群，是社會穩定不可或缺的堅韌力量。

如今這群助人者也需要被看見與守護！桃園療養院深刻理解社工在專業領域上的付出與辛勞，他們的社會貢獻與專業價值，是醫療團隊中極為珍貴的一部分，不應在爭議與壓力中被遺忘。

為了讓社工同仁感受到職場的尊重與溫暖，桃療特別發起這場溫馨的關懷行動，由院長廖定烈和各科室主管，逐一向社工夥伴遞上充滿心意的花束，以及手寫的鼓勵卡片，每一句話都圍繞著同一個核心理念「您的價值無可取代，桃療團隊相挺同在」。

收到驚喜與祝福的社工同仁紛紛表示，在目前社會的氛圍下，能得到院方與各單位同事的實質鼓勵，心裡感到非常踏實與溫暖，這份支持不僅是情感上的安撫，更是對社工專業尊嚴的有力肯定。

除了感性慰問，桃療更致力於制度面的保障；院方強調，目前已透過跨專業會議與完善的支持機制，強化社工同仁的心理支持與職場安全，落實「對病人全人照護，對員工職場保護」的雙重承諾。

桃園療養院呼籲，當社工守護大家的同時，也請大家一起守護社工！透過理解與尊重，讓每一位助人者都能在充滿支持的環境中，繼續發揮專業，為社會帶來更多良善的改變。

桃療院長廖定烈（左五）帶領各科室主管，以實際行動表達對社工專業的支持與肯定，並提出「社工保護大家，大家保護社工」重要宣示。圖／桃園療養院提供
桃療院長廖定烈（左五）帶領各科室主管，以實際行動表達對社工專業的支持與肯定，並提出「社工保護大家，大家保護社工」重要宣示。圖／桃園療養院提供

桃療院長廖定烈為每一位社工支持打氣。圖／桃園療養院提供
桃療院長廖定烈為每一位社工支持打氣。圖／桃園療養院提供

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