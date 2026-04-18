愛肝達人站／早晚接送，怎麼外面有小孩長得像老公？

有位太太，對先生照顧得無微不至。先生每天上下班，她幾乎親自接送，堪稱全天候看管；而先生平日表現也算安分守己，看起來不像會出什麼差錯。

沒想到，有一天她陪孩子參加學校活動，站在操場邊，忽然看見一個孩子，愈看愈不對勁。那孩子的眉眼、神情、輪廓，竟和先生像得驚人，簡直像同一個模子印出來的一樣。

她鍥而不捨，暗中查訪，最後終於證實，那孩子果然就是先生的骨肉。她百思不解：自己明明早晚盯得這麼緊，怎麼還會出事？後來才恍然大悟，原來她只顧到了早晚，卻忽略了中午。真是百密一疏，防不勝防。

其實，醫學上也常有這種令人無奈的「防不勝防」。

有些人每年都做健康檢查，報告也沒什麼異常，卻突然有一天發現罹患癌症，而且一查竟已是末期。許多人因此錯愕不已：明明年年都有體檢，怎麼還會這樣？

問題往往不在於完全沒檢查，而在於檢查做得不夠完整。

例如一般勞工體檢，多半只有基本抽血和少數制式項目，未必包含腹部超音波。若肝臟出了問題，初期往往沒有明顯症狀，抽血數值也不一定異常。很多人看見肝功能正常，便以為一切平安；等到體重減輕、食欲變差、肚子脹起來，再去做超音波，才赫然發現竟已是肝癌末期。

也有人平日規律運動，身體硬朗，每年由公司或秘書安排到大醫院做健檢，聽起來似乎十分周全。但若仔細一問：到底檢查了哪些項目？很多人其實並不清楚。我們去餐廳吃了什麼，自己知道；但健檢做了什麼，卻未必說得明白。

這也不能全怪病人。學校從來沒有教我們怎麼看懂健檢內容，除非本身有醫學背景，否則大多數人只知道「有做檢查」，卻不知道「做對檢查」更重要。

當然，醫學再進步，仍有極限。曾有人發燒三個星期不退，住院後接受一連串深入檢查，最後才發現竟是急性白血病，不久便離世。走到這一步，也只能令人感嘆：人生有些事，真的防不勝防。

人體就像車子，若能定期保養，當然比較不容易在高速公路上突然拋錨；但若保養不完整，關鍵時刻還是可能出岔子。面對這部精密又神祕的肉身，醫學其實還有許多未完全破解之處。

所以，對待健康，最重要的不是自認平安無事就掉以輕心，而是定期檢查，也弄清楚自己做了哪些項目、還缺了哪些項目，並與醫師好好討論。如此一來，才比較有機會把「防不勝防」，變成「有備而防」。

●肝病防治學術基金會「高雄市杉林區免費抽血癌篩&腹超活動」，活動日期：2026年5月1日（五）

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