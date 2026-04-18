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科普好健康／微創隱痕乳癌手術 為女性留下完整人生

聯合報／ 文／彰化秀傳紀念醫院乳房外科主治醫師蔡宇杰
預防乳癌，女性應定期做乳房攝影檢查。本報資料照片
預防乳癌，女性應定期做乳房攝影檢查。本報資料照片

在診間，28歲的汪小姐用迷茫的眼神說：「醫師，女人沒有了乳房，還是女人嗎？」

即將面臨乳癌手術，害怕手術後可能「失去乳房」，我能感受到她的沮喪和恐懼。我和緩地解釋：「乳癌手術除了一般人印象中的傳統全乳房切除，胸前橫跨一道長疤、失去乳頭之外，人性化術式一直在進步，雖然是第二期乳癌，但所幸未發現腋下淋巴或遠端器官轉移，手術可以有多種選擇，要保留原有乳房外觀都可和醫師討論解決。」

手術選擇多元 不用擔心失去乳房

根據台灣癌症登記資料顯示，每年約有超過一萬五千名女性被診斷罹患乳癌，平均每天超過40人。雖然45至69歲為乳癌發生的主要高峰年齡層，但臨床上亦不乏像這位20、30歲的年輕女性，在人生早期即面臨乳癌挑戰的案例，凸顯乳癌並非僅屬於中老年女性的疾病。

長久以來，許多人一提到乳癌手術，腦中浮現的仍是「全乳房切除」與胸前明顯疤痕。然而，對女性而言，這樣的手術不僅是身體外觀的改變，更可能帶來深層的心理衝擊。乳房象徵著女性的自我認同與親密關係，失去乳房往往需要長時間的心理調適與重建。

隨著醫療科技與治療策略的持續進步，乳癌治療不再只有傳統全乳房切除一種選擇。在疾病條件合適、經專業醫師完整評估後，部分病人可接受「乳房保留手術」，並搭配術後放射線治療，在有效控制癌症的同時，保留原有乳房外觀與生活品質。

即使因腫瘤大小、多發性病灶，或其他因素無法進行乳房保留，現今亦已發展出「乳房微創手術」的新選項。透過內視鏡或達文西機械手臂輔助，醫師可將手術傷口縮小至約5公分，並隱藏於腋下或胸壁側邊，以「微創、隱痕」的方式完成全乳房切除，大幅降低視覺上的衝擊。

傳統乳癌手術傷口約20公分（圖左），微創、隱痕手術傷口位於側胸，僅約5公分（圖右）。圖／蔡宇杰提供
傳統乳癌手術傷口約20公分（圖左），微創、隱痕手術傷口位於側胸，僅約5公分（圖右）。圖／蔡宇杰提供

病人自信尊嚴 乳癌治療核心價值

在與汪小姐詳細討論之後，她安心的接受手術；手術傷口位於側胸，僅約5公分，手臂自然垂放時幾乎不易察覺，並成功保留乳頭、完成義乳重建，重新擁有完整乳房外觀。即使仍需接受後續化學治療，心理上卻更踏實，不再因為「失去乳房」而動搖自信。

乳癌治療，不只是對抗疾病，更是陪伴一位女性走過人生重要的轉折。在確保治療成效與安全性的前提下，提供更多元的手術選擇，讓病人得以保有外觀、自信與尊嚴，正是現代乳癌治療的核心價值。

彰化秀傳紀念醫院乳房外科主治醫師蔡宇杰。圖／彰化秀傳醫院提供
彰化秀傳紀念醫院乳房外科主治醫師蔡宇杰。圖／彰化秀傳醫院提供

乳癌

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