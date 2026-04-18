與時間賽跑搶救生命 馬偕集結45故事傳愛

2024年寶林茶室邦克列酸食品中毒事件震驚全台，馬偕醫院重症醫學科醫師王薏婷分享救治病患的心路歷程，雖然最終沒有奇蹟，患者還是離開了，但患者母親過了幾個月回來感謝她，「謝謝幫我們爭取了一些時間。」她感嘆，也許醫療過程中並非每次都能挽回，能幫助患者及家屬選擇如何走最後一段路，就是有意義的事。

王薏婷救治邦克列酸中毒患者的心路歷程，收錄在馬偕醫院發表的「傳愛行善」一書，馬偕醫院將歷年長期在第一線陪伴患者的45個故事集結成書。馬偕紀念醫院總院長張文瀚指出，馬偕團隊與患者及家屬同在，這份愛化為一篇篇故事，承襲馬偕博士「以耶穌基督愛人如己、關懷弱勢之精神」，讓醫療轉化為最實際的溫暖行動。

王薏婷回憶寶林茶室邦克列酸中毒事件，一場平常、日常的用餐，最後成為無法挽回的災難，當時許多民眾送醫，馬偕有兩位分別是39及40歲的患者，兩人互不認識，來到病房卻走向同樣的路。邦克列酸中毒無藥可解，只能透過自體代謝，最終奇蹟沒有發生，患者還是離開了。

過了幾個月後，家屬回到醫院找她，患者媽媽沒有責怪，對王薏婷說：「王醫師，謝謝你們團隊，幫我們爭取了一些時間。」王薏婷當下說不出話來，這也體現醫療過程中，並非每次都能挽回，能幫助患者及家屬在選擇如何走最後一段路，就是有意義的事。

馬偕精神醫學部教授陳喬琪以「一位精神科醫師的成長故事」為題，分享多年臨床實務工作中，以對話開啟資深醫師與年輕醫師的交流，並用韌性與承擔面對工作壓力，代代相傳，看見醫療的本質與深刻在骨子的精髓。

「傳愛行善」由馬偕公共事務課負責收稿與編輯，馬偕公共事務課長王紀葳指出，感謝30多位作者寫出自己的故事，這些作者不是專業寫手，但帶來原汁原味、最真誠的分享。