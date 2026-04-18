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健康你我他／愛讀中外歷史書 企業經營受益多

聯合報／ 文／牛宥陞（桃園市）
常讀中外歷史類書籍，鑑往知來，以史為鏡可以明得失，避免犯下前人的錯誤。圖／牛宥陞提供
常讀中外歷史類書籍，鑑往知來，以史為鏡可以明得失，避免犯下前人的錯誤。圖／牛宥陞提供

哲學家笛卡爾說：「讀一本好書，就是和許多高尚的人談話。」我是一位中小企業主，遠離學生時代超過30年，仍然維持閱讀習慣。

我常去圖書館借閱中外歷史類書籍，鑑往知來、古今對照，對於人性的觀察與公司管理有很大助益。以史為鏡可以明得失，避免犯下前人的錯誤，讓自我更加精進。

閱讀春秋的一篇故事提到：春秋時代的晉國，晉文公稱霸極盛時期，中間經過晉悼公誤信奸臣，戕害忠臣趙宣子，而發生拯救趙氏遺孤的故事；後來的晉平公力圖振作，恢復以往霸業，其中一位賢臣師曠，他是盲人也是琴師，晉平公曾問他：「我70歲了，讀書還來得及嗎？」 師曠回說：「年紀大念書，好像在黑暗中點燃一支蠟燭，燃起光明的希望。」只要願意閱讀拿起書本，永遠不嫌晚，就是「活到老學到老」的概念。

企業經營管理也是如此，不斷吸收新知與時俱進，方能不被時代巨浪所吞噬。當然閱讀是要靈活思維轉化內在所用，不要像戰國時代趙國的趙括將軍只會紙上談兵，無法靈活運用瞬息萬變的殘酷戰場情境，最後被秦國白起將軍坑殺40萬趙卒，造成長平之戰的慘役。

俄國作家庫法耶夫說：書本是現在、過去和未來文化生活的源泉。維持閱讀習慣，讓我時常思考應用在公司管理、行銷推展與業務開拓，受益良多。

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