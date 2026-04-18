勞部取消RCA專案健檢 遭批背信忘義

為掌握ＲＣＡ工殤汙染事件中受害勞工的健康狀況，勞動部從一九九八年起，每三年辦理一次ＲＣＡ勞工專案健檢，不料勞動部卻在去年默默取消專案健檢，引發ＲＣＡ員工關懷協會、工傷協會不滿，昨赴勞動部前抗議，痛批昔日曾上街聲援ＲＣＡ工人的勞動部長洪申翰背信忘義，呼籲勞動部恢復專案健檢。

對此，勞動部表示，將盡速重啟每三年一次的專案健康檢查，確保健檢項目與過往一致。

美國無線電公司（ＲＣＡ）一九六九年至一九九二年期間在台設廠，違法傾倒三氯乙烯、四氯乙烯等有機溶劑廢液，汙染土壤與地下水，導致數萬名員工因皮膚接觸毒物、吸入廢氣、飲用汙染地下水，暴露於癌症、流產死胎等生殖危害、免疫系統疾病等健康風險。ＲＣＡ前員工及亡者家屬自一九九八年發動抗爭，二○○四年一千七百多人提起集體訴訟，至今仍在纏訟中，是台灣有史以來規模最大、受害人數最多、歷時最久的工殤汙染事件。

工傷協會專員劉念雲指出，勞動部自一九九八年起，提供每三年一次的專案健康檢查，迄今辦理了七次，直到去年，勞動部居然不聲不響地取消專案，還是協會主動致電詢問承辦單位，才得知已未編列專案健檢預算。

ＲＣＡ員工關懷協會理事長杜津珠質疑，職災工人就這麼卑微，官方取消專案健檢，都不用通知？這難道就是政府對待職災勞工的態度？她反問，勞動部宣稱可申請災保法的職業病追蹤健檢，但健檢項目跟ＲＣＡ專案健檢項目一致嗎？不少ＲＣＡ工人體弱多病，陸續有人凋零，人數愈來愈少，難道政府就因此漠視？

劉念雲表示，協會並沒有排斥循災保法管道申請職業病追蹤健檢，但勞動部從未主動告知取消專案健檢，嚴正抗議勞動部對ＲＣＡ員工關懷協會的輕視，並要求立即恢復專案健檢。