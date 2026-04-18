勞部研議 勞退舊制勞工可加入新制自提

聯合報／ 記者葉冠妤張曼蘋／台北報導

民進黨立委賴瑞隆等人昨表示，新制勞退實施逾廿年，目前尚有逾十一點五萬名為純舊制勞工，其中，百分之八十八已符合退休要件，另約百分之廿五已達舊制四十五個基數上限，退休給付無法再增加，呼籲應銜接新舊制，在「自願參與」及「勞雇合意」前提下，開放純舊制勞工可提前結算年資，並可加入勞退新制自願提繳。

對此，勞動部回應，近期有工會團體、立委反映，希望開放「純舊制」勞工加入勞退新制「自願提繳」，並且將提前結算的舊制退休金移入新制參加投資運用，經初步評估認為具可行性，將朝此方向研議。

據統計，截至去年十二月推估，全台純舊制勞工約十一萬五三二七人，涉及約一點六萬家事業單位。其中，約百分之八十八已符合退休要件，另有約百分之廿五已達四十五個基數上限，即使持續工作，退休給付也不再增加。

賴瑞隆說，這些當年未選擇轉入新制的「純舊制勞工」，即使已符合退休條件，仍無法提前結清舊制年資，也無法將退休金轉入新制專戶，無法享有新制的累積與投資收益機制，形成制度割裂，對勞工權益造成實質不利。

他指，舊制存在三大結構性風險，首先，一旦企業經營不善或歇業，勞工可能面臨給付延遲甚至落空；其次，四十五個基數上限導致年資累積停滯，使部分勞工陷入「工作與保障脫鉤」困境。

第三，新舊制間缺乏轉換機制，使勞工喪失制度選擇權。因此主張應推動制度銜接，在「自願參與」及「勞雇合意」前提下，開放純舊制勞工得提前結算舊制年資，並將退休金一次匯入勞退新制個人專戶，讓既有權益轉化為可攜、可累積、可投資的退休資產。

立委許智傑則說，開放舊制勞工自願轉新制，在制度設計上不影響雇主及其他勞工權益，建議應針對月薪五萬元以下族群「自提滿額、政府加碼百分之一」，並評估放寬自提上限至百分之十，鼓勵提早累積退休金。

民進黨 賴瑞隆 退休金

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