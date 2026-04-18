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橘世代／【羅大佑不老】用「心」做音樂 不被科技拖著走

聯合報／ 記者楊孟蓉／台北報導
羅大佑笑稱自己是真正的老靈魂。圖／元氣網提供 楊孟蓉
羅大佑笑稱自己是真正的老靈魂。圖／元氣網提供 楊孟蓉

ＡＩ生成音樂正在席捲全球。一種名為Suno的ＡＩ音樂平台，訂閱用戶短短幾個月已突破三百萬。你只需要對著它講幾句需求，它就能從頭到尾幫你製作一首完整的歌。

「你不需要會音樂，不需要會樂器，也可以做出很好的音樂。」羅大佑描述著ＡＩ音樂軟體最吸引人的口號，但他接著說：「可是我們後來發現，ＡＩ做的音樂，就是不會耐聽。」

羅大佑見證過黑膠、卡帶、ＣＤ到串流時代的每一次媒體革命，如今又迎來ＡＩ。他承認，ＡＩ可以模仿高音、編排伴奏、生成完整的編曲，技術上愈來愈成熟。但問題在於「它就是人工的，沒有人的那一顆心」。

「我很鼓勵年輕人盡量利用科技，可是千萬不要被科技拖著走。」對他來說，音樂最珍貴的力量，從來不在於技術多純熟、編曲多華麗，而是那顆想要分享、想要連結、想要傳承的心。

羅大佑

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