聽新聞
0:00 / 0:00
橘世代／【羅大佑不老】用「心」做音樂 不被科技拖著走
ＡＩ生成音樂正在席捲全球。一種名為Suno的ＡＩ音樂平台，訂閱用戶短短幾個月已突破三百萬。你只需要對著它講幾句需求，它就能從頭到尾幫你製作一首完整的歌。
「你不需要會音樂，不需要會樂器，也可以做出很好的音樂。」羅大佑描述著ＡＩ音樂軟體最吸引人的口號，但他接著說：「可是我們後來發現，ＡＩ做的音樂，就是不會耐聽。」
羅大佑見證過黑膠、卡帶、ＣＤ到串流時代的每一次媒體革命，如今又迎來ＡＩ。他承認，ＡＩ可以模仿高音、編排伴奏、生成完整的編曲，技術上愈來愈成熟。但問題在於「它就是人工的，沒有人的那一顆心」。
「我很鼓勵年輕人盡量利用科技，可是千萬不要被科技拖著走。」對他來說，音樂最珍貴的力量，從來不在於技術多純熟、編曲多華麗，而是那顆想要分享、想要連結、想要傳承的心。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。