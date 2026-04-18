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橘世代／【羅大佑不老】彈琴喚醒大腦 靠音樂轉化情緒

聯合報／ 記者楊孟蓉／台北報導
羅大佑每天早晨以音樂喚醒大腦，他表示彈琴讓手指持續活動，大腦比較不容易退化。本報資料照片
羅大佑每天早晨以音樂喚醒大腦，他表示彈琴讓手指持續活動，大腦比較不容易退化。本報資料照片

「我早上起來，第一件事情就是彈鋼琴。」羅大佑說，從最基本的音階開始，慢慢讓手指活動，再彈一些這兩個月練習的曲子，「用音樂喚醒大腦，再用運動喚醒身體」。

隨著手指在琴鍵上移動，記憶與感覺也逐漸被帶動，思緒變得清晰。他指出，從嬰兒出生開始，手的抓握就是最早的本能反應之一，人一生中許多精細動作與感知，都仰賴手指完成。「手其實是我們促進大腦很重要的工具」。

醫學背景出身的他，從專業角度解釋，彈琴、寫字、畫畫等手部活動，可以刺激大腦運作並促進神經連結，因為大腦中有一種與發展相關的物質ＢＤＮＦ（腦源性神經滋養因子），當手指持續活動時，能促進這類物質的分泌，進而幫助神經細胞生長與連結，也有助於維持記憶與情緒穩定。

「我發現這個年紀彈鋼琴非常好。」他說，「如果手能持續活動，大腦比較不容易退化」。

他進一步指出，許多年輕時難以掌握的技巧，如今反而能夠做到，關鍵在於鋼琴演奏技術與訓練觀念的改變。過去學琴時，老師會在手背上放一枚銅板，要求手部維持固定；現在則強調手部的轉動與銜接，讓演奏更符合人體工學，也更流暢自然。

他也提到，音樂還有另一層意義。「我們有一個很大的優勢，心情不好的時候，一彈奏起來，就會慢慢好過。」他說，音樂讓情緒有出口，也是一種轉化的過程。

運動 羅大佑

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