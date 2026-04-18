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龍葵鹼中毒疑慮…進口馬鈴薯抽驗率 目前最高僅10％

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

美方貿易障礙報告（ＡＲＴ）揭露行政院將開放美國發芽馬鈴薯輸台，馬鈴薯若發芽，僅需剔除發芽部分，仍可進行加工使用，該規定若放行，國人恐陷入「龍葵鹼中毒」疑慮。衛福部食藥署指出，一旦發現馬鈴薯腐敗或龍葵鹼含量超過二百ppm，將依規定退運銷毀，不過現行是採「抽驗」機制，抽驗率最高僅百分之十。

過去農業部規範，美國輸台進口馬鈴薯若檢疫時發現超過五毫米發芽，將整批退運。但台美貿易協定以及美方對各國貿易障礙評估報告（ＮＴＥ）所提加工馬鈴薯，即使發芽仍可整批進口，引發龍葵鹼中毒疑慮。

台灣二○一七年發生摩斯漢堡「綠薯條」事件，有民眾反映吃完薯條整嘴發麻，疑龍葵鹼中毒，當時還採取預防性下架、大量回收。龍葵鹼多發生在馬鈴薯遇到光照或發芽時產生，據研究指出，每公斤體重約吃二到五毫克龍葵鹼就有中毒症狀。

食藥署食品組組長許朝凱表示，美國加工用馬鈴薯是進口「整顆」，並不是進口台灣前就「切片」加工，如果外觀明顯腐爛，將會整顆丟棄。

依規定，未來美國馬鈴薯抽驗「龍葵鹼」含量低於二百ppm，但已出現發芽情況，可放行進口，不必整批退運，但須剔除整顆腐爛馬鈴薯，發芽馬鈴薯因符合規定不須剔除；若超過二百ppm，除整批退運或銷毀，業者可提「改製計畫」，經地方衛生局審核，確保輸入馬鈴薯均無虞仍可放行。

許朝凱說，進口馬鈴薯目前採「一般抽批」查驗，抽驗率為百分之二到百分之十，未來將依風險滾動式調整抽驗率。

食品技師公會指出，發芽馬鈴薯輸台後，後市場管理令人憂心，官方實驗室無龍葵鹼檢驗量能，民間也只有二家實驗室可驗，量能恐嚴重不足。

許朝凱表示，國內有二家檢驗機構取得檢驗龍葵鹼認證，分別為台灣檢驗科技股份有限公司及歐陸食品檢驗股份有限公司，二家公司實驗室均設置在台北，但各地衛生局或民間檢驗機構都具檢驗龍葵鹼能力，只要是官方檢驗報告，便有法令效力。

美國 行政院 農業部 馬鈴薯 食藥署

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