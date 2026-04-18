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觀察站／食物中毒頻傳 食安稽查不能甩鍋地方

聯合報／ 本報記者林琮恩

食物中毒案件頻傳，高雄春捲案害逾百人受害，雲林劍湖山案七十師生上吐下瀉，台灣戲曲學院餐廳案則有卅七師生送醫。衛福部疾管署歸因為連假期間聚餐、群聚頻繁，食藥署則指氣溫升高恐釀細菌性食物中毒增加。食藥署將節慶食安稽查交由地方主責，地方反映稽查人力不足，衛福部長石崇良拿「財劃法」當擋箭牌，要地方自行補人。事關食安，政府應放下立場，設法強化食安。

二○二四年寶林茶室嚴重食物中毒案，導致六人身亡，同年因民眾意識提升，食物中毒案通報案件數攀升。殷鑑不遠，今年食物中毒案件，四月短短十六日內，便發生六十六件食物中毒，較五年前大增五十案。

食藥署雖分析供應鏈來源未重疊，為個別業者疏失，但不該輕率認定「非系統性問題」。近年氣候變遷，讓天氣有感變化，四月初氣溫宛如盛夏，業者若依往例將食物「常溫保存」，恐已陷入容易滋生細菌的「危險溫度」，食藥署應設法輔導業者，因應氣溫變化調整食品保存、處理流程，也該協助地方政府加強稽查力度。

高雄春捲案發生後，遭爆出抽驗數量六都吊車尾，各縣市稽查廣度與人力有關，因人力不足，地方政府稽查人員，平均每人要查一千二百餘家業者，不僅工作負荷大，也連帶影響招募成效。稽查為食安最後手段，加上現行人力困境非一時能解，食藥署應設法從制度面強化攤商、餐飲業者的食安意識，降低食物中毒的再發生率，別讓食物中毒連環爆成為我國新常態。

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