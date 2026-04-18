食藥署統計…食物中毒 半個月通報66件

清明連假後國內爆發高雄春捲案、雲林劍湖山、台灣戲曲學院等，多起嚴重食物中毒事件。衛福部食藥署統計，今年四月在短短半個月內通報破六十件，與五年前同期相比增加五十件，該署食品組組長許朝凱說，研判今年中毒案件供應鏈未重疊，非食安管理系統性問題。毒物專家則建議，近年屢見氣溫驟變情況，應強化食材保存安全性。

食藥署統計，今年四月一日至十六日，食物中毒通報案件共六十六件，二○二五年同期為五十件，二○二四年受重大食安事件「寶林茶室」影響，通報件數高達二二○件。在此之前，二○二三年案件數為卅二件，二○二二年共廿九件，二○二一年僅十六件。許朝凱指出，今年案件數與去年相比，雖「微幅」增加，但未大量暴增，依往例四月並非是食物中毒最高月分，恐因時值季節變化之際，使細菌性食品中毒案件有增加趨勢。

三總毒物中心主任藍國徵指出，近年氣溫驟變屢現，今年四月初氣溫突升高，甚至「宛如盛夏」，恐影響食品保存安全性，不少業者依循過去於春季的食材保存方式，部分食材放常溫保存，未料氣溫升高，大幅增加細菌滋生機率，而一般食品可能因此滋生大腸桿菌、金黃色葡萄球菌等致病菌，若是海產類保存不慎，則可能產生海洋弧菌，致死率可達四到六成，除保存過程，食物產製流程包括從業人員手部接觸等，應加強把關。

立委王正旭與食品技師、公衛師公會等，倡議「食安簽證制度」，第三方專家進入食品營業場所，針對業者作業動線、危害分析等系統性查核，認定食安無虞後簽名作保。

許朝凱指出，簽證制度是由「技師法」規範，負責簽證者需為領有執業執照的技師，公衛師是否可參與簽證制度等，可行性尚需評估，且簽證範圍、需負何種責任等，均需更多討論，食藥署將持續研議，現行實施簽證制度的技師業別，包括土木技師、結構技師等，一旦簽具簽證，代表保證該建物結構無虞，「但食安不是蓋大樓，為動態過程」，廚師、供應商等都可能改變。