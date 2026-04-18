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菡生婦幼涉偽造病歷詐健保 恐有未爆彈

聯合報／ 記者王長鼎張宏業翁唯真／連線報導
新北市板橋區知名婦產科菡生婦幼診所涉嫌開立不實診斷證明，協助產婦領取商業保險金，同時涉詐領健保費，前天遭檢調搜索。記者余承翰／攝影
新北市板橋區知名婦產科菡生婦幼診所涉嫌開立不實診斷證明，協助產婦領取商業保險金，同時涉詐領健保費，前天遭檢調搜索。記者余承翰／攝影

新北市知名婦產科機構菡生婦幼診所，遭檢舉偽造不實患者病歷，涉詐領健保費與商業保險費，調查局前天大規模搜索，約談院長邱淑芳、副院長林文傑共十六人，新北地檢署漏夜偵訊後，依詐欺、偽造文書罪命邱女一百五十萬元，林男一百廿萬元交保。

同案約談的醫師郭仲瀅八十萬元、醫師林純如五十萬元，另有三名護理師以三至八萬元交保；檢方還約談另九名產婦，其中二人以五萬交保，其餘人限制住居。據指出，已有多名涉案醫護人員坦承涉詐。

婦產醫療集團或診所近年陸續爆出詐保事件，北檢去年起訴禾馨詐保案，調查局前天鎖定新北最大的菡生診所發動搜索，由於約談對象都是醫界名人，在社群引起熱議，據了解，還有未爆彈遭檢調鎖定。

檢調獲報，指菡生婦幼診所於二○二一至二○二二年間，協助孕婦開立不實診斷證明，如醫師明知孕婦可自然產，卻開立「產程延遲」、「胎位不正」等證明，讓孕婦藉由剖腹生產，向保險公司詐領醫療險，診所則依健保點數詐健保費。

檢調查扣病例發現，菡生婦幼大多以開立「產程延遲」、「胎位不正」等診斷書，由於此類診斷證明查證不易，保險公司也只能依照合約「實支實付」醫療費用。

據了解，檢調扣押多項病例及手機、電腦等電磁紀錄，很多孕婦都有不同理由剖腹產，實際詐領金額與涉案人數須進一步調查，研判內情不單純，案情恐延燒。

菡生婦幼診所號稱擁有最佳女醫師陣容，邱淑芳曾任敏盛教學醫院婦產部產科主任、新光醫學中心婦產部總醫師，她的專業、細心與耐心，常讓診間門庭若市，有病患寧願候診到凌晨，也指定要邱淑芳看診，不少知識分子都是她的病人，昨天傳出涉詐交保，引發不小震撼。

菡生昨休診一天並聲明，強調全力配合司法機關調查，基於偵查不公開原則，暫不便對外說明細節，造成社會大眾不安深表歉意。

健保署台北業務組長李純馥表示，菡生診所非首次不當申報健保，早在二○二○和二○二一年，健保署就發現其剖腹產占比高出一般診所約三成，當時診所坦承有不當申報、浮報情事，返還新台幣三八五萬元，檢調此次證實仍涉虛報健保，將視情形給予停約處分，浮報則處以十倍罰款。

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