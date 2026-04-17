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台灣豫劇團「東窗謀計」 以莎劇馬克白喻秦檜

中央社／ 台北17日電

台灣豫劇團年度大戲「東窗謀計」，導演王友輝將南宋時期千古公案「東窗事犯」重新解構，以莎士比亞名劇「馬克白」中的馬克白夫婦為靈感，比喻權臣秦檜，與經典展開對話。

編導王友輝表示，創作是以經典莎劇「馬克白」中的馬克白和馬克白夫人為靈感，呼應秦檜與王氏的夫妻關係；「馬克白」中的3個女巫角色不可言喻的神秘力量，轉化聚焦成宋人愛算命的喜好；劇中也取法「清明上河圖」與「東京夢華錄」，將莎劇場景轉化為宋代庶民生活。

王友輝指出，「東窗謀計」試圖探究被蓋棺論定的歷史人物內心，以及那個時代所顯示出的歷史事實與疑雲，勾勒出好壞、忠奸、善惡與繁華頹圮等一體兩面、同時並存的詮釋。

根據台灣豫劇團發布的新聞資料，舞台設計張哲龍、影像設計由王奕盛操刀，解構舞台空間並投影「清明上河圖」殘卷與宋代書法，藉由凌厲筆墨與光影流動，構築出古典與現代交織的心理空間。服裝設計林恒正則以紅、綠、黑色作為服裝基調，運用色彩心理學暗示政治階級與內心圖謀。

藝術總監王海玲表示，「東窗謀計」邀請王友輝及台灣首屈一指的現代劇場設計群操刀，劇中人物設定跳脫傳統程式化框架，每個角色都有血肉豐滿的靈魂，期待在舞台上展現極具爆發力的情感氛圍，開拓戲曲表演的無限可能。

這次由高雄文藝獎得主殷青群睽違近20年重返舞台核心，挑大梁飾演秦檜。殷青群表示，感謝編劇為他量身設戲，他認為現今的戲曲演員不能再拘泥於行當的框架，而要用心去擁抱角色，把人物內涵揉進身體裡，讓表演在觀眾心中激起共鳴，他會全心投入這次演出，希望為觀眾帶來感動。

台灣豫劇團2026年新編歷史豫劇「東窗謀計」將於5月23日及24日在台北台灣戲曲中心，6月6日及7日在高雄大東文化藝術中心演出。

莎士比亞

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