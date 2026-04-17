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新制上路倒數！7成瀝青業仍未改善集氣設施 環境部：最高重罰2千萬

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
環境部呼籲全國瀝青業者立即檢視、優化防制設備，待法規生效後，違者將挨罰10萬元以上、2000萬以下，情節重大者更將面臨停工、停業或廢止操作許可。 圖／聯合報系資料照
環境部呼籲全國瀝青業者立即檢視、優化防制設備，待法規生效後，違者將挨罰10萬元以上、2000萬以下，情節重大者更將面臨停工、停業或廢止操作許可。 圖／聯合報系資料照

七月六日起，瀝青拌合業的裝卸作業必須設置集氣系統（效率需達60%以上）或採行密閉式作業。但根據最新清查數據，目前仍有七成業者尚未設置完成，隨著法規緩衝期進入倒數，環境部呼籲全國瀝青業者立即檢視、優化防制設備，待法規生效後，違者將挨罰10萬元以上、2000萬以下，情節重大者更將面臨停工、停業或廢止操作許可。

環境部環管署表示，環境部2023年7月6日修正發布「固定污染源逸散性粒狀污染物空氣污染防制設施管理辦法」，其中第七條明確規定，瀝青拌合業之裝卸作業必須設置局部集氣系統（效率需達60%以上）或採行密閉式作業，規定將於今年7月6日正式施行。

環管署說，根據北區環境管理中心最新清查數據，目前仍有近七成業者尚未完成設置，嚴正呼籲尚未設置的業者加緊腳步，以免法規生效後因逾期未設置，將面臨10萬元以上、2000萬元以下重罰，情節重大者更將面臨停工、停業或廢止操作許可。

環管署指出，為有效因應民眾陳情，已責成各區環境管理中心執行專案督察計畫。以北區中心為例，自2025年10月啟動專案以來，針對高陳情頻率的重點廠商加強稽查，執行半年內已告發違規2家次，並勒令1家違規情節嚴重的工廠停工。根據數據顯示，專案啟動後，瀝青業相關公害陳情數已呈現穩定下降趨勢，由平均每季15.1件降至去年第1季的10件。

針對使用「再生瀝青混凝土粒料」產生的異味問題，環管署要求業者（一）落實二次燃燒爐操作：產製過程應設置二次燃燒爐（廢氣焚化爐），並確保生產前預熱至650°C以上；停止進料後，燃燒爐須持續運作至廢氣完全處理完畢。（二）強化全製程密封：針對下料區、儲槽及運輸過程應強化密封與防塵管理，嚴防揮發性有機物(VOCs)及異味逸散。（三）優化污染防制設備：業者應積極引進高效能集塵與脫臭設備，而非僅消極符合法規門檻。

環管署強調，將持續利用科技工具（如紅外線熱顯像儀、空氣感測器監控等）精準執法，確保所有瀝青廠皆能符合環保標準，呼籲尚未改善完成的業者莫心存僥倖，儘速投入優化汙染防制設備之優化。

環境部 瀝青

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