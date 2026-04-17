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學生上吐下瀉…疑食物中毒累計53人不適 戲曲學院：已全面消毒

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
國立台灣戲曲學院日前傳出疑似食物中毒事件，今天晚間，身體不適學生通報人數累計為53人，餐廳已經全面停業並再次執行消毒。圖／台灣戲曲學院提供
國立台灣戲曲學院日前傳出疑似食物中毒事件，今天晚間，身體不適學生通報人數累計為53人，餐廳已經全面停業並再次執行消毒。圖／台灣戲曲學院提供

國立台灣戲曲學院日前傳出疑似食物中毒事件，37名住宿生在校用完餐後上吐下瀉。戲曲學院今天晚間表示，身體不適學生通報人數累計為53人，餐廳已經全面停業並再次執行消毒。

戲曲學院晚間表示，學校餐廳目前已全面停止運作，並已啟動環境消毒與安全檢視機制。另預定於周日中午，再次由專業廠商針對餐廳及校區環境進行全面消毒，待完成相關作業並確認安全無虞後，再行恢復供餐。期間學生餐點將由學校統一向符合食品安全標準的餐飲業者訂購，以維持學生用餐需求。

戲曲學院也說明，事件發生後，學校即依食物中毒事件處理標準作業程序完成通報，並同步配合教育主管機關及台北市衛生局辦理相關疫調、採檢及後續查核作業，將持續關懷學生健康情形，強化校內衛生管理及衛教宣導，並全力配合主管機關後續調查。

台北市衛生局已於4月16日派員到校，依食品良好衛生規範準則進行查核。衛生局另已抽驗留樣檢體、環境檢體及人員手部檢體共10件，後續將依檢驗結果研判，預估事件原因與檢驗仍需一至二周才能確認。

食物中毒 餐廳 衛生局

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