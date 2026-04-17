北師美術館「遙視」展 探問影像與真實的距離

不論隨手拍攝或接收資訊，「影像」充斥在現代人生活，北師美術館推出展覽「遙視」，從20世紀初的神秘實驗出發，透過錄像與心理學圖像等，探問人是否能在影像中辨別真實。

「遙視」（Remote Viewing）展覽由獨立策展人柯念璞策劃，在國家文化藝術基金會「視覺藝術策展專案」支持下，集結來自世界各地的藝術家與歷史檔案。展覽以「念寫」實驗為起點，由日本心理學者福來友吉20世紀初提出，他聲稱能將心靈影像顯影於攝影底片，甚至包含1931年一張據稱為「月球背面」的影像。

柯念璞今天透過新聞稿表示，展覽並非意圖驗證這些現象的真實性，而是回到歷史語境，重新理解這些實驗如何作為一種創造性思考的場域，開啟對人類意識與感知能力的探索。

展覽開場以系列歷史檔案構成，包括福來友吉及其實驗參與者所留下的影像、文獻與攝影資料，勾勒出20世紀初跨越日本、歐洲與美國的心理學與靈學研究網絡。展覽也對當代影像與權力進行反思，聚焦心理與視覺如何在監控、情報與媒體系統中被運作與塑造。

像是美國藝術家帕格倫（Trevor Paglen）的錄像作品「多蒂」，就透過訪談形式，揭示假訊息與心理操作如何被製造與傳播。還有來自剛果的藝術家穆金加（Sandra Mujinga）以作品「瀰漫之光」回應生物辨識與演算法監控日益普遍的現況。

北師美術館展覽「遙視」將從18日起至6月28日展出。