瀝青業新制上路倒數！未設集氣設施 環境部最高罰2000萬元

解決瀝青拌合業異味擾民問題，環境部啟動全國瀝青業專案督察，要求業者完成集氣設施優化，若逾期未設置，最高可罰新台幣2000萬元，甚至停工、廢止操作許可等。

環境部今天發布新聞稿指出，「固定污染源逸散性粒狀污染物空氣污染防制設施管理辦法」明定，瀝青拌合業的裝卸作業必須設置局部集氣系統或採行密閉式作業，並正式在7月6日實施，但根據北區環境管理中心最新清查數據，目前仍有近7成業者尚未完成設置。

環境部呼籲，尚未設置的業者務必加緊腳步，以免法規生效後因逾期未設置而面臨10萬元以上、2000萬元以下的重罰，情節重大者更將面臨停工、停業或廢止操作許可。

環境部表示，為有效因應民眾陳情，已責成各區環境管理中心執行專案督察計畫，以北區中心為例，從啟動專案以來針對高陳情頻率重點廠商加強稽查，執行半年內已告發違規2家次，並勒令1家違規情節嚴重工廠停工。

環境部指出，數據顯示，專案啟動後，瀝青業相關公害陳情數已呈現穩定下降趨勢，由平均每季15.1件降至115年第1季的10件。

環境部表示，法規緩衝期已經進入倒數階段，籲全國瀝青業者應立即檢視並優化防制設備，落實企業環境責任。