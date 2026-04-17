快訊

過去無家暴紀錄…京都11歲男童棄屍命案 警破案細節曝光「關鍵在繼父手機」

大甲媽上轎千里眼神像落地！一票藍綠政要傻眼 民俗專家示警「媽祖的警訊」

聽新聞
0:00 / 0:00

瀝青業新制上路倒數！未設集氣設施 環境部最高罰2000萬元

中央社／ 台北17日電

解決瀝青拌合業異味擾民問題，環境部啟動全國瀝青業專案督察，要求業者完成集氣設施優化，若逾期未設置，最高可罰新台幣2000萬元，甚至停工、廢止操作許可等。

環境部今天發布新聞稿指出，「固定污染源逸散性粒狀污染物空氣污染防制設施管理辦法」明定，瀝青拌合業的裝卸作業必須設置局部集氣系統或採行密閉式作業，並正式在7月6日實施，但根據北區環境管理中心最新清查數據，目前仍有近7成業者尚未完成設置。

環境部呼籲，尚未設置的業者務必加緊腳步，以免法規生效後因逾期未設置而面臨10萬元以上、2000萬元以下的重罰，情節重大者更將面臨停工、停業或廢止操作許可。

環境部表示，為有效因應民眾陳情，已責成各區環境管理中心執行專案督察計畫，以北區中心為例，從啟動專案以來針對高陳情頻率重點廠商加強稽查，執行半年內已告發違規2家次，並勒令1家違規情節嚴重工廠停工。

環境部指出，數據顯示，專案啟動後，瀝青業相關公害陳情數已呈現穩定下降趨勢，由平均每季15.1件降至115年第1季的10件。

環境部表示，法規緩衝期已經進入倒數階段，籲全國瀝青業者應立即檢視並優化防制設備，落實企業環境責任。

環境部 瀝青

延伸閱讀

民團監院陳情縱容違法工廠營運 中市：已裁罰177萬

相關新聞

學生上吐下瀉…疑食物中毒累計53人不適 戲曲學院：已全面消毒

國立台灣戲曲學院日前傳出疑似食物中毒事件，37名住宿生在校用完餐後上吐下瀉。戲曲學院今天晚間表示，身體不適學生通報人數累計為53人，餐廳已經全面停業並再次執行消毒。

明鋒面通過水氣最多！兩地區雷雨入夜才趨緩 下周四再迎鋒面

氣象署今天表示，明天鋒面通過，中部以北、東半部局部短暫陣雨或雷雨，入夜趨緩，19日花東地區及中南部山區有雨，其他地區從零...

搬家式搭車？乘客8大袋行李塞爆車廂 釀台鐵一度延誤挨轟自私

台鐵彰化縣員林站今天上午發生一起女乘客攜帶8大件黑色大塑膠袋裝的物品上車，把整個列車通道佔滿，引發其他乘客不滿，最後由列車長和鐵路警察出動，告知其行李已超出規定，她才不情願的把6件行李搬下車，但也因此延誤列車發車。

新冠疫情後腸病毒71型絕跡7年 專家憂：免疫負債+頻繁旅遊再掀流行

腸病毒重症個案中，有八成是容易導致重症的「腸病毒71型」，據統計，國內已七年未有腸病毒71型個案，顯示國內疫苗施打及社區防護足夠，但台灣鄰近國家，如越南的腸病毒疫情攀升。專家提醒，新冠疫情後，國人報復性旅遊至今未歇，頻繁的國際接觸，憂心會產生「腸病毒破口」，籲家中若有嬰幼兒應施打疫苗防範。

蔡易餘父、前立委蔡啟芳COPD換肺重生 醫曝患者多到加護病房一床難求

慢性組塞性肺病（COPD）為國人十大死因之一。立委蔡易餘今天出席立法院厚生會公聽會時提到，其父親、前立委蔡啟芳為COPD重症患者，甚至多次喘不過氣、昏倒送醫，曾在急診一住就是5個月，最終獲肺臟移植才重生緩解症狀。醫師指出，COPD已讓醫院胸腔加護病房長期滿載、一床難求，患者致命風險恐高達4倍。衛福部健保署則指出，COPD新藥已進入給付審查最終階段。

端午節搶票大作戰！台金管制航線20日開訂 共416架次3.7萬座位

端午連假離島空運需求升溫，交通部民用航空局宣布，115年台灣往返金門管制航線將自4月20日上午9時起開放訂位，本次規劃共提供416架次、3萬7052個座位數，金門縣政府已請民航局要求航空公司持續注意訂位狀況，後續並將視需求適時增班。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。