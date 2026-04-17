為俄烏戰爭祈福 藝術家林世寶啟動和平鐘世界發聲

台裔美籍藝術家林世寶今天在台博館前敲響和平鐘，以此為世界巡迴起點，邀請眾人為和平發聲。他說，藝術家參戰不是拿武器、是拿筆，也計畫在烏克蘭設立「台灣藝術和平公園」。

林世寶自1990年代起便移居美國紐約，長期以創作推廣和平與環保理念，曾蒐集百萬枚硬幣創作「和平進行曲」，或以上萬隻舊手套再製裝置作品向勞工致敬；因感於俄羅斯入侵烏克蘭帶來的傷害，他已展開「一祈一繪」計畫，「和平鐘」巡展計畫則在今天正式展開。

這座和平鐘全座高達286公分、重達1.5公噸，刻有烏克蘭國花向日葵還有象徵和平的白鴿。林世寶在和平鐘揭幕儀式致詞表示，他記得在俄羅斯入侵烏克蘭後他便宣布要「參戰」，但藝術家的參戰不是拿武器、是拿筆，於是展開「一祈一繪」計畫，每天都畫一張畫以祈求和平，第二階段便是希望擴展和平與愛的力量，才有了和平鐘計畫。

監察委員范巽綠表示，林世寶從俄烏戰爭開始每天畫畫，至今累積到1601幅，從無間斷，且已有600幅義賣出去，以此作為援助烏克蘭的經費；和平鐘計畫更是希望能在世界角落喚醒大眾對和平與人道的支持，本預計在總統府前作為起點，但因行政流程較為繁複，她便提議可在緊鄰228和平公園的國立台灣博物館前展開。

台博館長陳登欽表示，很榮幸台博館能作為和平鐘巡展計畫起始站，感謝林世寶此次也捐贈2幅畫給台博館，烏克蘭經驗時時提醒大眾和平可貴，台灣同樣也面臨戰爭可能的威脅，希望能以各種方式聲援烏克蘭。

林世寶特別感謝范巽綠、陳登欽及許多協助單位，他提到，和平鐘上、下部分都刻有贊助人與單位，中間圖案則源自於他曾前往烏克蘭與小朋友一起畫圖的感受，「我那時去孤兒院一起畫畫，看到他們線條那麼純真，所以就改變我的圖。」和平鐘的圖案結構，就像是上下都有理性的大人，試圖為下一代們製造更好的生活空間。

林世寶分享，和平鐘預計將陸續前往桃園、美國等地展覽，烏克蘭為最終站，也有來自歐洲邀請，這座鐘有數百人心意，他都願意無償借展；他目前則與烏克蘭聯繫溝通，未來也許烏克蘭會有約5英畝土地作為「台灣藝術和平公園」，希望大眾支持。

林世寶和平鐘巡展自今天起跑，台博館首站將自今天起展出至19日。