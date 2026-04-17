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蔡易餘父、前立委蔡啟芳COPD換肺重生 醫曝患者多到加護病房一床難求

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台灣年輕病友協會理事長潘怡伶（後排左一）說，國外研究已證實COPD不僅對患者的工作與日常產生限制，同時對照護者身心健康也有長期的負面影響，政府應藉全面性的衛教宣導提升疾病認知。記者林琮恩／攝影
台灣年輕病友協會理事長潘怡伶（後排左一）說，國外研究已證實COPD不僅對患者的工作與日常產生限制，同時對照護者身心健康也有長期的負面影響，政府應藉全面性的衛教宣導提升疾病認知。記者林琮恩／攝影

慢性組塞性肺病（COPD）為國人十大死因之一。立委蔡易餘今天出席立法院厚生會公聽會時提到，其父親、前立委蔡啟芳為COPD重症患者，甚至多次喘不過氣、昏倒送醫，曾在急診一住就是5個月，最終獲肺臟移植才重生緩解症狀。醫師指出，COPD已讓醫院胸腔加護病房長期滿載、一床難求，患者致命風險恐高達4倍。衛福部健保署則指出，COPD新藥已進入給付審查最終階段。

台灣年輕病友協會理事長潘怡伶說，國外研究已證實COPD不僅對患者的工作與日常產生限制，同時對照護者身心健康也有長期的負面影響，政府應藉全面性的衛教宣導提升疾病認知，「穩定治療改善患者肺功能，是彌補COPD勞動力損失、提升患者和照護者生活品質最關鍵一步。」

蔡易餘指出，父親為嚴重COPD患者，在他念大學期間，父親經常因氣喘不止，昏倒送醫，最終確診為COPD，原以為「慢性阻塞」非嚴重疾病，應很快好轉，孰料症狀愈來愈嚴重，父親長期在家庭、醫院兩邊跑，每月平均住院1至2次，晚上喘不過氣時，需仰賴母親照顧，患者、病人都很辛苦，且COPD一旦進入中、重症，便不可逆，父親直到或大愛捐贈肺臟移植，才重拾新生命。

台灣胸腔重症醫學會理事長陳育民指出，根據健保資料，我國每年逾20萬人次因COPD需急診或住院，已讓胸腔科病房長期處於「滿載」且「一床難求」的常態，新型生物製劑能同步降低急性惡化風險與改善肺功能，若未來治療給付方案能夠接軌國際指引，推算可助力減少約6萬人次急診或住院需求，確保醫院量能優先留給不可控的突發狀況。

衛福部健保署醫務管理組專門委員呂姿樺指出，COPD患者因「心肺共病」彼此影響，需反覆住院或至醫院急診就醫，統計114年因COPD就醫人數已逾29.9萬人，且逾6成COPD患者合併心血管疾病，而COPD一旦發生急性惡化，心血管風險恐暴增4.6倍。該署副署長張禹斌指出，COPD新型生物製劑已有2件藥品通過醫療科技評估（HTA），進入給付最後審議階段。

立委蔡易餘（右）今天出席立法院厚生會公聽會時提到，其父親、前立委蔡啟芳為COPD重症患者，甚至多次喘不過氣、昏倒送醫，曾在急診一住就是5個月。記者林琮恩／攝影
立委蔡易餘（右）今天出席立法院厚生會公聽會時提到，其父親、前立委蔡啟芳為COPD重症患者，甚至多次喘不過氣、昏倒送醫，曾在急診一住就是5個月。記者林琮恩／攝影

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