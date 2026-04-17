搬家式搭車？乘客8大袋行李塞爆車廂 釀台鐵一度延誤挨轟自私

台鐵彰化縣員林站今天上午發生一起女乘客攜帶8大件黑色大塑膠袋裝的物品上車，把整個列車通道佔滿，引發其他乘客不滿，最後由列車長和鐵路警察出動，告知其行李已超出規定，她才不情願的把6件行李搬下車，但也因此延誤列車發車。

這件誇張的旅客行為被民眾po在爆料公社，民眾痛罵女乘客「自私自利，還不聽站長跟警察的勸阻，」，只見影片中8大包黑色大塑膠袋物品佔據整個區間車列車通道，有民眾不滿的喝斥說「小姐，你太誇張了，排成這樣。」，女子無動於衷，直到驚動列車長和鐵路警察上前處理。

據了解，女子把8大袋物品放月台，準備搬上車時，就有民眾好心勸阻，但她不聽勸，仍堅持把8大袋物品搬上車。

鐵路警察局臺中分局員林派出所表示，警方是今天上午8時40分接獲通報，員林車站有旅客攜帶行李件數不符規定，員警即前往處理，這名劉姓女子攜帶8件行李要搭3167次區間車南下，因不符合規定，台鐵要求解除運送契約。

警方表示，因劉女現場無恐嚇及攻擊他人行為，列車長同意劉女攜帶2件隨身行李搭乘區間車南下，另6件暫放月台安全處所。

女子把6件大行李搬下車時，員警和站務人員一度想協助，她卻大喊「不准動我的東西」據悉她可能想再回員林站一一把月台的行李分次再運走，但也讓列車發車時間延誤，也被民眾po文說「怎麼可以有這麼自私的人」。