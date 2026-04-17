新冠疫情後腸病毒71型絕跡7年 專家憂：免疫負債+頻繁旅遊再掀流行

腸病毒重症個案中，有八成是容易導致重症的「腸病毒71型」，據統計，國內已七年未有腸病毒71型個案，顯示國內疫苗施打及社區防護足夠，但台灣鄰近國家，如越南的腸病毒疫情攀升。專家提醒，新冠疫情後，國人報復性旅遊至今未歇，頻繁的國際接觸，憂心會產生「腸病毒破口」，籲家中若有嬰幼兒應施打疫苗防範。

林口長庚醫院兒童感染科醫師陳志榮說，我國自1998年出現腸病毒71型後，至今尚未有案例。1998年的染疫個案為一名八歲女孩，她被發現出現口腔潰瘍、皮疹等手足口病症狀後，隔天就有頭痛、嘔吐、脾氣變差狀況，家長立即將她送往急診後，就醫隔天發現輕微腦水腫，數小時後突然右上肢麻痺，且發紺、口鼻出血，病情急速惡化，入院16小時後死亡。

台灣兒童感染症醫學會理事長邱政洵說， 自2005年至2024年間，腸病毒重症個案有近八成都是「腸病毒71型」所致，「腸病毒71型」也被視為腸病毒中的大魔王，因其最具神經侵犯風險，嚴重時可能在短時間內引發腦炎、心肺衰竭，致死率最高可達20%。

其中，有53%受感染的成人為無症狀帶原者，易成為隱形傳播鏈，造成脆弱的嬰幼兒暴露在風險之中。此外，腸病毒糞口傳染途徑的傳播期可長達三個月以上，因此停課七天效果有限，盡管落實洗手與環境消毒，仍難以阻斷傳播與感染，且酒精對腸病毒無效。

邱政洵說，台灣自1998年起，腸病毒71型約每三至四年就會出現一波流行，但自2019年後至今，已逾7年未見大規模疫情。他認為，新冠疫情後，國內有大量未曾接觸過腸病毒的幼童，也因此大多不具保護抗體，免疫負債愈來愈嚴重，憂心一旦腸病毒再爆大規模流行，腸病毒的重症風險將急遽上升。

馬偕兒童醫院新生兒科醫師彭純芝指出，過去面對腸病毒71型重症，多數家庭只能被動承擔疾病帶來的衝擊與後遺症風險，但隨著疫苗問世，已讓疾病從「命運」轉變為「可以預防的機會」，是守護幼兒健康的重要里程碑。

台灣新生兒科醫學會理事長楊生湳說，六歲以下為腸病毒重症高風險族群，尤其兩歲以下幼兒免疫系統尚未成熟，一旦感染腸病毒71型，發展為重症的機率相對較高。面對無法完全避免的感染風險，防疫不應僅仰賴被動措施，而應把握六歲前關鍵防護期，及早建立保護力，以降低重症與後遺症風險。

台灣兒童感染症醫學會與台灣新生兒科醫學會配合疾管署宣導，呼籲所有滿兩個月至未滿六歲兒童，皆應評估接種腸病毒71型疫苗。選擇施打間隔較長，且具備已發表多篇同儕審查之實證醫學資料，已證實抗體可維持至少五年疫苗，並根據不同年齡需求，兩歲前開始接種，應完整施打三劑、兩歲以上僅需接種兩劑，以建立六歲前關鍵保護網。

疾管署發言人曾淑慧說，今年迄今主要流行病毒為克沙奇A6、A16、A4型病毒，尚未監測到腸病毒71型病毒，去年社區僅零星檢出三件腸病毒71型陽性檢體，均為輕症個案。國內前一次腸病毒71型流行為2019年，當年共計69例腸病毒重症病例，其中53例檢出腸病毒71型病毒。依目前社區監測資料來看，尚未看到腸病毒71型流行跡象。