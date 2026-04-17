端午節搶票大作戰！台金管制航線20日開訂 共416架次3.7萬座位

端午連假離島空運需求升溫，交通部民用航空局宣布，115年台灣往返金門管制航線將自4月20日上午9時起開放訂位，本次規劃共提供416架次、3萬7052個座位數，金門縣政府已請民航局要求航空公司持續注意訂位狀況，後續並將視需求適時增班。

今年端午節連假自6月19日（週五）至6月21日（週日）止，共計3天，民航局規劃6月18日（週四）至6月22日（週一）為航空疏運期，為期5天。

縣府提醒，6月18日至20日台灣出發往離島，以及6月20日至22日離島返台期間，尖峰航班機票將加註「限當日當班次使用、逾期作廢」限制，旅客須特別留意使用條件。

此外，民航局此次同步實施「退票費用分級制」，新制依航班起飛時間分為三階段收費：起飛7天前退票，最高收取票價10%；1至6天內退票，最高收取20%；當日航班起飛前退票，最高收取30%。官方強調，此舉在於提高機位使用效率，避免資源閒置。

縣府也提醒，若臨時無法搭乘，務必在航班起飛前通知航空公司取消訂位，並依規定辦理退票，以保障自身權益；另離島航班易受天候影響，建議旅客隨時掌握氣象資訊，提早完成訂位，並於搭機當日預留充足時間辦理報到、備齊證件，以確保行程順利。