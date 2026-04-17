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明鋒面通過水氣最多！兩地區雷雨入夜才趨緩 下周四再迎鋒面
氣象署今天表示，明天鋒面通過，中部以北、東半部局部短暫陣雨或雷雨，入夜趨緩，19日花東地區及中南部山區有雨，其他地區從零星降雨轉為多雲到晴，預計23日又有鋒面接近。
交通部中央氣象署預報員黃恩鴻告訴中央社記者，明天鋒面通過，隨後東北季風影響至19日，明天將是水氣最多的一天，中部以北、東半部有局部短暫陣雨，甚至是雷雨，將持續至明晚，預計入夜降雨逐漸趨緩。
黃恩鴻指出，4月19日花東地區、中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區大致將從零星降雨轉為多雲到晴。
4月20日至22日天氣類似，黃恩鴻指出，20日、21日環境吹偏東風，花東地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，22日環境轉為偏東南風，花東地區、恆春半島有局部短暫陣雨，南部也可能有零星陣雨。
黃恩鴻表示，4月23日及24日鋒面通過、東北季風增強，預計中部以北將出現短暫陣雨或雷雨，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨。他提到，整體而言，各地皆有降雨機會，但以中部以北較持續、明顯。
氣溫方面，黃恩鴻表示，預計明天、19日北部、宜蘭、花蓮高溫降到攝氏24至26度，低溫19至21度；中南部、台東高溫28至31度，低溫21至24度。
黃恩鴻指出，20日起回溫，20日至22日各地高溫約30度，低溫普遍回升為21至23度，而23日、24日氣溫將會略降。
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