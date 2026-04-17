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超商茶葉蛋牽絲發霉…他吃3顆竟「上吐下瀉」 桃園衛生局前往稽查

桃園電子報／ 桃園電子報
如經複查仍未改善或情節重大者，將依《食品安全衛生管理法》第44條規定，處6萬元以上至2億元以下罰鍰。圖／衛生局提供
如經複查仍未改善或情節重大者，將依《食品安全衛生管理法》第44條規定，處6萬元以上至2億元以下罰鍰。圖／衛生局提供

食安問題連環爆，就連超商茶葉蛋也爆出疑慮。桃園市大園區日前有民眾至連鎖超商買了5顆茶葉蛋，吃了3顆才發現剩下2顆竟然牽絲、發霉，後續還上吐下瀉。目前衛生局已前往該超商稽查，若有食品變質或作業環境不符規定等情形，將要求業者限期改善，複查仍未改善，依《食品安全衛生管理法》第44條，最高可罰2億。

民眾在Threads發文表示，上周到連鎖超商買茶葉蛋，「五顆裡面兩顆牽絲口味還發霉，三顆已下肚，狂拉狂吐，只有前兩天接到客服電話說繼續追蹤，然後就不聞不問。」

衛生局食品管理暨檢驗科代理科長黃叔慧回應，有關民眾於社群媒體反映某便利商店疑似食品衛生問題，衛生局已有接獲正式陳情，並派員前往該店進行稽查。該局將查核店家食品製備流程、環境衛生及食材保存狀況等項目。若查有食品變質或作業環境不符規定情形，將依《食品良好衛生規範準則》要求業者限期改善。如經複查仍未改善或情節重大者，將依《食品安全衛生管理法》第44條規定，處6萬元以上至2億元以下罰鍰。

民眾於社群媒體反映某便利商店疑似食品衛生問題，桃園衛生局已有接獲正式陳情，並派員前往該店進行稽查。圖／衛生局提供
民眾於社群媒體反映某便利商店疑似食品衛生問題，桃園衛生局已有接獲正式陳情，並派員前往該店進行稽查。圖／衛生局提供

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園超商茶葉蛋牽絲發霉！他吃完「狂拉猛吐」 衛生局前往稽查

超商 茶葉蛋 衛生局

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