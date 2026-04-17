員榮醫院智能醫囑系統獲獎 讓醫師把更多時間留給病人

彰化縣員榮醫療體系研發「智能醫囑系統」在衛生福利部舉辦的首屆「臺灣50優良SMART應用程式」評選中獲獎，這套系統可透過即時語音轉錄，醫師問診時「免動手」即可自動生成病歷，有了AI數位助理協助，醫生能有更多時間傾聽病人的聲音，提升看診品質，並緩解醫療人力吃緊問題。

衛福部近日舉辦「臺灣50優良 SMART 應用程式頒獎典禮暨 SMART SUMMIT 國際論壇」，在全國115件參賽作品中評選出50組智慧醫療應用，員榮醫療體系研發的「智能醫囑系統」（APOE）脫穎而出，也是全台地區醫院唯一獲獎者，由衛福部次長莊人祥、健保署署長陳亮妤等人頒獎。

員榮醫療體系總院長張克士表示，面對醫護人力不足與高壓工作環境，智慧醫療的角色不僅是提升效率，更是「補位人力、降低負擔」。透過AI導入，讓醫護人員從繁瑣的文書工作中解放，才能真正專注於臨床判斷與病人照護，回歸以人為本的醫療核心。

以往醫師常一邊問診、一邊快速鍵入病歷，分身乏術，也因此壓縮與病患互動時間，尤其有些名醫、熱門醫生每天病患上百人，光記錄病歷就已是很重的行政負擔，更可能因此減少問診時間，有些病患也很難接受排隊1個多小時，看診不到10分鐘就出來的醫療現況。

員榮的「智能醫囑系統」內建的 AI 技術會同步即時語音轉錄，自動辨識醫病對話並進行語者分離，將談話內容轉化為完整紀錄，並結合病人既有病歷、檢驗數據與醫師診療，自動生成病歷，還能提供用藥與檢查建議，協助醫師精準判讀。

目前此系統已於員榮醫院胸腔科、腸胃科及心臟科正式上線，短期內累積超過3千筆臨床資料，顯著提升診間效率，對於緩解醫護人力壓力具有實質助益。

衛福部資訊處處長李建璋也在頒獎典禮中指出，本次獲選的50組應用程式，涵蓋醫學人工智慧、臨床決策支援、醫療營運管理及資料視覺化等四大類別，將正式上架衛福部「臺灣醫療資訊標準大平臺」應用程式市集，供全國醫療院所導入使用。