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員榮醫院智能醫囑系統獲獎 讓醫師把更多時間留給病人

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
員榮醫療體系資訊室賴柏澍副主任（右）於衛福部第一屆「臺灣50優良 SMART 應用程式頒獎典禮」接受頒獎。圖／員榮醫院提供
員榮醫療體系資訊室賴柏澍副主任（右）於衛福部第一屆「臺灣50優良 SMART 應用程式頒獎典禮」接受頒獎。圖／員榮醫院提供

彰化縣員榮醫療體系研發「智能醫囑系統」在衛生福利部舉辦的首屆「臺灣50優良SMART應用程式」評選中獲獎，這套系統可透過即時語音轉錄，醫師問診時「免動手」即可自動生成病歷，有了AI數位助理協助，醫生能有更多時間傾聽病人的聲音，提升看診品質，並緩解醫療人力吃緊問題。

衛福部近日舉辦「臺灣50優良 SMART 應用程式頒獎典禮暨 SMART SUMMIT 國際論壇」，在全國115件參賽作品中評選出50組智慧醫療應用，員榮醫療體系研發的「智能醫囑系統」（APOE）脫穎而出，也是全台地區醫院唯一獲獎者，由衛福部次長莊人祥、健保署署長陳亮妤等人頒獎。

員榮醫療體系總院長張克士表示，面對醫護人力不足與高壓工作環境，智慧醫療的角色不僅是提升效率，更是「補位人力、降低負擔」。透過AI導入，讓醫護人員從繁瑣的文書工作中解放，才能真正專注於臨床判斷與病人照護，回歸以人為本的醫療核心。

以往醫師常一邊問診、一邊快速鍵入病歷，分身乏術，也因此壓縮與病患互動時間，尤其有些名醫、熱門醫生每天病患上百人，光記錄病歷就已是很重的行政負擔，更可能因此減少問診時間，有些病患也很難接受排隊1個多小時，看診不到10分鐘就出來的醫療現況。

員榮的「智能醫囑系統」內建的 AI 技術會同步即時語音轉錄，自動辨識醫病對話並進行語者分離，將談話內容轉化為完整紀錄，並結合病人既有病歷、檢驗數據與醫師診療，自動生成病歷，還能提供用藥與檢查建議，協助醫師精準判讀。

目前此系統已於員榮醫院胸腔科、腸胃科及心臟科正式上線，短期內累積超過3千筆臨床資料，顯著提升診間效率，對於緩解醫護人力壓力具有實質助益。

衛福部資訊處處長李建璋也在頒獎典禮中指出，本次獲選的50組應用程式，涵蓋醫學人工智慧、臨床決策支援、醫療營運管理及資料視覺化等四大類別，將正式上架衛福部「臺灣醫療資訊標準大平臺」應用程式市集，供全國醫療院所導入使用。

員榮醫院資訊室副主任賴柏澍對參觀來賓介紹員榮醫療體系開發的智能醫囑系統。圖／員榮醫院提供
員榮醫院資訊室副主任賴柏澍對參觀來賓介紹員榮醫療體系開發的智能醫囑系統。圖／員榮醫院提供

彰化縣 醫護人員 衛福部

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