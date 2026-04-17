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為何建築人愛穿黑衣 公視「藝術很有事」揭祕

中央社／ 台北17日電

公視最新一集「藝術很有事」節目，將播出「為何建築人愛穿黑衣？從衣櫥到城市的減法日常」，探討建築人長年偏好黑衣的文化現象。

根據公視今天發布的新聞稿，製作團隊專訪建築家簡學義、台灣設計研究院院長張基義、陽明交通大學建築研究所副教授曾令理，深入3人工作場域、建築作品及私人生活，一窺「黑衣」背後專業態度與哲學。

公視日前舉辦首映會，製作團隊提問「如果店裡沒有黑色或深灰色衣服，會買什麼？」簡學義直率回應：「那就不要買，回家穿舊衣服」，甚至直言「不然就裸體」；張基義回應「裸體說」，認為那象徵一種回歸本質的真誠。

新聞稿指出，從3位主角身上也可看見黑衣文化的不同面貌。甫獲國家文藝獎的簡學義，他的衣櫥幾乎「百分之百黑」，僅有長短袖與新舊之分，簡學義認為黑色是一種「退隱性的存在」，讓人得以專注於空間本質與設計思考。

張基義形容黑衣如同一件被群體認同的「隱形斗篷」，更將黑白灰延伸至整體環境美學，從服裝到辦公室家具、文具乃至細節配置，都呈現高度秩序與一致性的設計語彙。

曾令理認為黑色低調、中性，能在男性居多的工地與專業場域中降低性別差異，也帶來安全感，如同「小被被」；她經常在工地、提案現場與教室等空間切換，黑衣成為最不出錯的選擇，不僅耐髒，也能在模型旁形成清楚尺度對比。

「為何建築人愛穿黑衣？從衣櫥到城市的減法日常」18日於公視頻道播出；「藝術很有事」YouTube頻道、「公視+」影音平台已上線。

公視

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