她白飯照吃「糖化血色素9.7降到5.8」 醫曝3關鍵：4個月還甩肉10公斤

許多人一聽到血糖偏高，或者是想減肥，第一時間往往選擇「戒澱粉」，認為只要不吃碳水化合物，就能改善健康問題。然而，減重醫師蕭捷健指出，這其實是常見迷思，關鍵並不在於完全避開碳水，而是「吃什麼、怎麼吃，以及如何搭配生活型態」。

蕭捷健在臉書分享，一名女粉絲在短短4個月內，將糖化血色素從9.7％大幅降至5.8％（6.5％以上即為糖尿病範圍），同時成功減重10公斤、腰圍縮小10公分，體能也顯著提升，從原本連18公斤的小孩都抱不起來，到如今能輕鬆抱起31公斤的孩子行走，展現明顯改變。

他指出，這名個案並未刻意戒除澱粉，反而持續攝取白飯等天然碳水，並透過三大關鍵調整生活。首先是戒除添加糖與超加工食品，減少身體負擔；其次是以天然食物為主，將碳水視為身體的優質能量來源；最後則是規律運動，結合有氧與阻力訓練，依據活動量調整飲食攝取。

蕭捷健強調，「澱粉其實很無辜」，真正重要的是「碳水循環」的概念，也就是根據每日活動量調整碳水攝取。在進行運動，尤其是阻力訓練時，肌肉對能量的需求大幅提升，就像乾癟的海綿一樣，此時攝取的碳水能直接進入肌肉細胞轉化為能量，較不容易在血液中累積，反而有助於穩定血糖。

此外，隨著肌肉量增加，吃澱粉的額度自然就變多了，胰島素敏感度也會跟著大幅提升。蕭捷健形容，肌肉是身體裡「最大的吃糖機器」，當肌肉越多，身體就越能有效處理攝取的碳水化合物。

他提醒，現代醫學更重視「碳水化合物的品質」，而非一味減少攝取量。與其完全戒澱粉，不如選擇天然來源，並搭配規律運動，讓身體從儲存能量的模式，轉變為高效利用能量的狀態。這樣的生活方式，不僅能幫助控制血糖，也能達到健康減脂與提升體能的雙重效果。