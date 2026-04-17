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美式賣場限時優惠掀搶購潮！「百香蘋果」酸甜黃金比例，一吃就愛上的雙果滋味

聯合線上／ 黎允之

台灣百香果汁的濃郁香氣，加上蘋果的清甜口感，原本就是許多人心中的夢幻組合。現在，果乾控有新的驚喜！近期有網友發現，美式賣場販售的「百香蘋果」引爆搶購熱潮，這是義美生機繼「甜心草莓」之後，推出的凍乾果乾新口味，不少民眾推著購物車一次放進好幾包，大方分享：「全家大小都愛吃，不多囤幾包真的不行！」

美式賣場販售的義美生機「百香蘋果」引爆搶購熱潮。 圖／義美生機提供
美式賣場販售的義美生機「百香蘋果」引爆搶購熱潮。 圖／義美生機提供

賣場許多消費者分享實際品嚐心得，紛紛表示：「真的很方便，小朋友帶去安親班當點心也很安心」、「加班時嘴饞吃幾片超療癒，也不會覺得很有負擔」、「吃起來跟一般果乾不一樣，口感是酥脆的，酸酸甜甜的味道不甜膩，會忍不住一直吃！」

據了解，義美擁有「全球最長冷凍．真空乾燥系統」，與市面上烘乾或油炸果乾產品大不相同，透過冷凍．真空乾燥技術，可有效保留近90%的原始風味、色澤、香氣與營養，並可長時間常溫保存。義美生機長期秉持「簡單食物．自然生活（Simple Food．Natural Living）」的理念，強調成分越簡單、越安心，提供消費者更天然的飲食選擇。

厚切蘋果片搭配台灣百香果原汁，義美生機採用「冷凍．真空乾燥技術」，可有效保留近90%的原始風味。 圖／義美生機提供
厚切蘋果片搭配台灣百香果原汁，義美生機採用「冷凍．真空乾燥技術」，可有效保留近90%的原始風味。 圖／義美生機提供

「百香蘋果」之所以吃得到水果本身的天然風味，便是源於這種冷凍．真空乾燥的製程技術，在低溫冷凍與真空環境中抽離水果中的水分，完整鎖住天然水果風味，讓蘋果呈現酥脆口感。搭配香氣撲鼻的台灣百香果原汁，打造出令人驚艷的「酸甜黃金比例」，兩種水果香氣交織，綻放出令人難忘的絕妙好滋味，讓果乾控大讚：「從沒想過這兩款水果搭在一起，竟然這麼好吃！而且一年四季、隨時隨地都可以吃！」

此外，「百香蘋果」無添加糖精、香精、色素、甜味劑與防腐劑，以厚切蘋果片結合台灣百香果原汁，打造酸甜雙果滋味，成為不少消費者心中的點心新選擇。

即日起至4/26，美式賣場推出限時優惠。 圖／義美生機提供
即日起至4/26，美式賣場推出限時優惠。 圖／義美生機提供

隨著社群討論度升溫，義美生機也同步推出多項優惠活動回饋消費者，即日起至4/26，美式賣場推出限時優惠，義美生機官網也祭出全館折扣，綁定官方Line@好友更可再獲得200元優惠券，趕快把握機會嚐鮮選購！

「百香蘋果」一次推出12g、80g與160g三種規格，滿足不同族群的食用需求，全台通路包括：好市多、全家便利商店、寶雅、屈臣氏、杏一、義美門市，以及義美生機官網都能買到（實際販售規格依各通路而異）。趁著限時好康，現在就把酸甜黃金比例帶回家，和家人朋友一起分享這份剛剛好的美味！

更多資訊請參閱 >>
義美生機官網：https://www.healthimei.com/
義美生機facebook ：https://www.facebook.com/imeimacrobiotics
義美生機instagram：https://www.instagram.com/imei.macrobio/

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