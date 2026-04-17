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機上服務比拚 長榮、星宇雙雙在WTCE奪獎

聯合報／ 記者甘芝萁/台北即時報導
長榮航空機上服務用品備受肯定、獲獎連連，TravelPlus雜誌創辦人Simon Ward(中)親自頒獎，長榮航空航餐暨服務品管理部李佳芳協理(右二)代表領獎。圖／業者提供
長榮航空機上服務用品備受肯定、獲獎連連，TravelPlus雜誌創辦人Simon Ward(中)親自頒獎，長榮航空航餐暨服務品管理部李佳芳協理(右二)代表領獎。圖／業者提供

近日在德國漢堡舉行的國際旅遊餐飲和機上服務用品博覽會（WTCE），長榮航空和星宇航空都榮獲多項大獎，其中長榮獲得最佳商務艙睡衣等六項大獎，星宇航空的豪華經濟艙SMILEY聯名過夜包更榮獲TravelPlus評審團首選過夜包金獎等，讓國籍航空的優異服務在國際間發光。

長榮航空獲得的獎項包括為極具權威及公信力的全球知名雜誌TravelPlus所舉辦的TravelPlus Airline Amenity Bag Awards，頒發了「最佳亞洲商務艙睡衣(Maison Kitsuné)」、「最佳機上盥洗用品(IDEOLOGY/TEAOLOGY)」、「最佳商務艙系列(Maison Kitsuné)」以及「五星級過夜備品」等四項殊榮，以及加拿大專業航空雜誌PAX International舉辦的PAX Readership Awards也頒發了「最佳亞洲商務艙睡衣(Maison Kitsuné)」和「最佳兒童包」等兩項肯定。這六項大獎代表長榮航空機上各項過夜備品不僅僅是「設計師作品」，更是真正符合旅客在長途飛行中的需求，並獲得了全球旅客的充分信任與好評迴響。

星宇航空本次獲獎產品中，以深受旅客喜愛的豪華經濟艙SMILEY聯名過夜包表現最為亮眼，榮獲TravelPlus Judges Award Amenity Kit「TravelPlus評審團首選過夜包—金獎」及PAX Readership Awards「亞洲最佳經濟艙／豪華經濟艙過夜包」。

此外，經濟艙「環保牡蠣紗」毛毯在 PAX Readership Awards贏得「亞洲最佳經濟艙／豪華經濟艙寢具舒眠備品」獎項。頭等艙HUNTSMAN睡衣奪得「最佳機上居家服Highly Commended」。2025 Snoopy收心包則入圍「最佳兒童旅客服務用品」最終決選，以趣味造型結合望遠鏡、毛巾與益智卡牌等內容，兼具娛樂性與實用性，提升親子旅客的飛行體驗。

星宇航空豪華經濟艙SMILEY聯名過夜包一舉榮獲TravelPlus Judges Award和PAX Readership Awards兩項大獎。圖／業者提供
星宇航空豪華經濟艙SMILEY聯名過夜包一舉榮獲TravelPlus Judges Award和PAX Readership Awards兩項大獎。圖／業者提供

加拿大 德國 星宇航空

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