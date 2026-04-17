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幸福巴士5月免費搭 高鐵平日會員點數加碼10%

中央社／ 台北17日電

交通部表示，響應今天世界公共運輸日，攜手12縣市及雙鐵推多項優惠，包括5月幸福巴士免費搭、高鐵會員平日搭乘點數加贈10%，台鐵限定5天平日購票乘車點數加倍送。

交通部與地方政府、交通事業單位共推全國性或區域性優惠活動，包括交通部公路局輔導推動194個鄉鎮共515條幸福巴士（含幸福小黃），5月免費提供乘車優惠。

縣市部分，台中市推台中Go套票行銷、台南市有異業合作計畫、高雄市推MeNGo減碳活動、金門縣推公車轉乘優惠，而宜蘭縣、花蓮縣與台東縣推台灣好行套票摸彩與體驗活動。

雙鐵部分，國營台灣鐵路股份有限公司5月25日到29日推會員限定平日購票乘車點數加倍送，及5月限定販售新台幣399元「花東地區二日券」，台灣高速鐵路股份有限公司推5月會員平日搭乘點數加贈10％。

「世界公共運輸日」由國際公共運輸協會（UITP）訂定，交通部運輸研究所舉辦活動記者會，由交通部次長陳彥伯攜手全台多個協辦縣市政府交通首長及交通事業單位與全球同步發聲。

陳彥伯表示，為解決交通壅塞，推動公共運輸是交通部重要政策及淨零轉型重要工具與關鍵行動，以TPASS推出後為例，根據統計，公共運輸市場占有率已由民國111年約14.3%，提升到113年約15.2%。

他說，從運具別觀察，軌道運輸受益明顯，相較111年同期，今年1、2月鐵道或軌道運輸量增加約40%，公車運量成長約20%，而作為第1與最後1哩路的YouBike等公共自行車系統，成長幅度達138%。

旅運行為碳盤查部分，交通部表示，6月將推綠色運輸服務平台，結合TPASS數據與運輸資料流通服務平台（TDX）標準資料，提供民眾查詢每日減碳量，讓減碳變得「可見、可量化」，並提供多元回饋機制，提升使用公共運輸意願，更讓企業記錄員工通勤減碳成果，做為ESG（環境、社會及治理）績效報告重要依據。

此外，基隆市、新北市、台北市與桃園市合推「我的減碳存摺2.0」，加入步行減碳計算功能，持續推動月月兌好禮活動。

陳彥伯表示，公共運輸除改善交通，也可淨零減碳或轉型，過去民眾較難具體感受減碳貢獻，交通部將推綠色運輸服務平台，透過記錄讓每次搭乘數據化、圖像化。

他說，除既有搭公共運輸回饋方案，平台未來規劃回饋對減碳有貢獻民眾，希望透過類似雙引擎驅動方式，鼓勵民眾響應。

高雄市 減碳 台中市

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