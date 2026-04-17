上週腹瀉就診人次達12.5萬 醫指2病菌導致：應避免生食

近日天氣悶熱潮濕，民眾腹瀉的狀況明顯增加。小兒科醫師巫漢盟發文，稱近期導致民眾嘔吐與腹瀉的主因是諾羅病毒與沙門氏菌，他透露兩種病菌的病症與防範措施，強調除了勤洗手外，盡量不要讓孩子接觸生魚片或半熟蛋。

衛福部疾管署指出，近期氣候轉為溫暖潮濕，細菌等病原體繁殖加快，腹瀉風險連帶增加，副署長曾淑慧指出，上週因腹瀉至門急診就診人次達12.5萬人次，較前一周上升4.5%，近期兩件重大腹瀉群聚個案，致病菌都是沙門氏菌，研判下周疫情還會上升。

兒科醫師巫漢盟在臉書發文，近期嘔吐與腹瀉的小孩明顯增多，主要是因為諾羅病毒與沙門氏菌導致。諾羅病毒常常「一人中標，全家躺平」，傳染力極強，症狀為突然噁心、狂吐與嚴重腹瀉，通常會持續3天。

巫漢盟提到，防範諾羅病毒的重點在於洗手、隔離與環境消毒，並強調酒精對病毒沒用，一定要用肥皂洗手，並用漂白水清洗環境。

另一個元凶是沙門氏菌，巫漢盟指出，沙門氏菌是隱藏在食物中的殺手，通常埋伏在生蛋、未熟的肉、牛奶或生菜之中，它的潛伏期較長，長達6小時到72小時，除了肚子痛與腹瀉外，會伴隨「發燒」的症狀，且持續一週。防範的關鍵是將食物徹底煮熟，並注意保存。

巫漢盟提醒，除了勤洗手外，生食也是傷害腸胃的大忌，小孩腸胃系統並未完全發育，接觸生食不僅會感染病菌，更可能有寄生蟲的問題，生魚片、生壽司、半熟蛋、生雞蛋與未清洗的生菜都要盡量避免食用。