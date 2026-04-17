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上週腹瀉就診人次達12.5萬 醫指2病菌導致：應避免生食

聯合新聞網／ 綜合報導
小兒科醫師巫漢盟稱近期導致民眾嘔吐與腹瀉的主因是諾羅病毒與沙門氏菌。示意圖／ingimage
小兒科醫師巫漢盟稱近期導致民眾嘔吐與腹瀉的主因是諾羅病毒與沙門氏菌。示意圖／ingimage

近日天氣悶熱潮濕，民眾腹瀉的狀況明顯增加。小兒科醫師巫漢盟發文，稱近期導致民眾嘔吐與腹瀉的主因是諾羅病毒與沙門氏菌，他透露兩種病菌的病症與防範措施，強調除了勤洗手外，盡量不要讓孩子接觸生魚片或半熟蛋。

衛福部疾管署指出，近期氣候轉為溫暖潮濕，細菌等病原體繁殖加快，腹瀉風險連帶增加，副署長曾淑慧指出，上週因腹瀉至門急診就診人次達12.5萬人次，較前一周上升4.5%，近期兩件重大腹瀉群聚個案，致病菌都是沙門氏菌，研判下周疫情還會上升。

兒科醫師巫漢盟在臉書發文，近期嘔吐與腹瀉的小孩明顯增多，主要是因為諾羅病毒與沙門氏菌導致。諾羅病毒常常「一人中標，全家躺平」，傳染力極強，症狀為突然噁心、狂吐與嚴重腹瀉，通常會持續3天。

巫漢盟提到，防範諾羅病毒的重點在於洗手、隔離與環境消毒，並強調酒精對病毒沒用，一定要用肥皂洗手，並用漂白水清洗環境。

另一個元凶是沙門氏菌，巫漢盟指出，沙門氏菌是隱藏在食物中的殺手，通常埋伏在生蛋、未熟的肉、牛奶或生菜之中，它的潛伏期較長，長達6小時到72小時，除了肚子痛與腹瀉外，會伴隨「發燒」的症狀，且持續一週。防範的關鍵是將食物徹底煮熟，並注意保存。

巫漢盟提醒，除了勤洗手外，生食也是傷害腸胃的大忌，小孩腸胃系統並未完全發育，接觸生食不僅會感染病菌，更可能有寄生蟲的問題，生魚片、生壽司、半熟蛋、生雞蛋與未清洗的生菜都要盡量避免食用。

諾羅病毒 醫師

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