發芽馬鈴薯叩關 傳僅2實驗室可驗龍葵鹼？食藥署回應了

美方貿易障礙報告揭露行政院蓋我國將開放美國發芽馬鈴薯輸台，外界對可能引發龍葵鹼中毒產生疑慮。衛福部食藥署今天強調，馬鈴薯發芽為檢疫議題，若流入國內恐有外來種種植疑慮，將由農政單位把關；發芽馬鈴薯的食安把關，食藥署將維持現行抽驗，依風險分級把關，若發現腐爛變質或龍葵鹼超過200ppm，可依規定退運或銷毀。

過去農業部規範，美國輸台進口馬鈴薯若檢疫時發現超過5毫米發芽，因應美方要求，改為剔除發芽部分後，仍可供應加工販售。食藥署食品組組長許朝凱指出，台美貿易行定（ART）及美方對各國貿易障礙評估報告（NTE）所提加工馬鈴薯，非已切片無法分辨是否發芽的馬鈴薯，而是整顆馬鈴薯輸台，但作為切片加工使用。

未來，若美國馬鈴薯抽驗龍葵鹼低於200ppm，但已出現發芽情況，可放行進入台灣，不必整批退運，但必須剔除疑慮部分。許朝凱指出，若檢出龍葵鹼超過200ppm，除整批退運或銷毀，業者也可提出「改正計畫」，經地方衛生局相關委員會審核，確保輸入馬鈴薯均無龍葵鹼疑慮後放行，此為現行作法，未來將持續執行，照程序把關。

另外，食品技師公會指出，發芽馬鈴薯輸台後，後市場管理令人憂心，官方實驗室無龍葵鹼檢驗量能，民間也只有2家實驗室可驗，量能嚴重不足。

食藥署表示，國內有兩家檢驗機構取得「總配醣生物鹼」認證，可檢驗龍葵鹼，分別為台灣檢驗科技股份有限公司及歐陸食品間彥股份有限公司，2家公司實驗室均設置在台北。

許朝凱指出，現行地方衛生局所設實驗室或民間檢驗機構，對龍葵鹼檢驗方法及技術均有能力可檢驗，只要是官方檢驗報告，便有法令效力，考量過去市場需求較低，各家實驗室並未申請認證，未來將鼓勵民間實驗室申請取得總配糖生物鹼認證。

許朝凱指出，發芽為檢疫議題，由農業部訂出規範，且台美貿易協定簽訂後，未來若要改變把關規定，需由台北雙方共識才能決定；至於食安把關，食藥署根據「食品中汙染物質及毒素衛生標準」規範，抽驗龍葵鹼限量要低於200ppm以下才放行，龍葵鹼毒素與發芽並非直接關聯，馬鈴薯遭太陽照射後發生「綠變」，也會產生龍葵鹼，將一併嚴格把關。