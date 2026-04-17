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「謝謝幫忙爭取時間」寶林茶室事件家屬淚謝醫護 馬偕集結45故事成書

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
馬偕紀念醫院長期在一線救治患者，將歷年行醫的過程精選45個故事，今正式發表《傳愛行善》新書，是一本集結馬偕紀念醫院醫療團隊、後勤行政單位及患者與家屬故事的新書。記者翁唯真／攝影
馬偕紀念醫院長期在一線救治患者，將歷年行醫的過程精選45個故事，今正式發表《傳愛行善》新書，是一本集結馬偕紀念醫院醫療團隊、後勤行政單位及患者與家屬故事的新書。記者翁唯真／攝影

2024年寶林茶室邦克列酸食品中毒事件震驚全台，馬偕醫院重症醫學科醫師王薏婷分享救治病患的心路歷程，雖然最終沒有奇蹟，患者還是離開了，但患者母親過了幾個月回來感謝她，「謝謝幫我們爭取了一些時間。」她感嘆，也許醫療過程中並非每次都能挽回，能幫助患者及家屬選擇如何走最後一段路，就是有意義的事。

王薏婷救治邦克列酸中毒患者的心路歷程，收錄在馬偕醫院今天發表的「傳愛行善」一書。馬偕醫院將歷年長期在第一線陪伴患者的45個故事集結成書，這本書紀錄馬偕醫院醫療團隊、後勤行政單位及患者、家屬故事，透過文字捕捉在手術室、病榻旁、診間內或社區巷弄裡的每一個眼神、每一句對話與每一次的醫療守候。

馬偕紀念醫院總院長張文瀚指出，「傳愛行善」讓他看完後落淚，一線醫護人員的協助讓病人在絕望中燃起希望，馬偕醫院也與患者及家屬同在，讓大家感受滿滿溫暖。張文瀚說，這份愛化為一篇篇故事，承襲馬偕博士「以耶穌基督愛人如己、關懷弱勢之精神」，讓醫療不再只是冰冷的過程，轉化為最實際的溫暖行動。

王薏婷回憶2024年寶林茶室邦克列酸中毒事件，當時許多民眾送醫，來到馬偕的有兩位分別是39及40歲的患者，兩人互不認識，但來到病房卻內向同樣的路。邦克列酸中毒無藥可解，只能透過自體代謝，最終奇蹟沒有發生，患者還是離開了。

本這一場平常、日常的用餐，最後成為無法挽回災難。過了幾個月後，家屬回到醫院找她，患者的媽媽沒有責怪，她對王薏婷說：「王醫師，謝謝你們團隊，幫我們爭取了一些時間。」王薏婷說自己當下真的是說不出話來，這也體現醫療過程中並非每次都能挽回，能幫助患者及家屬在選擇如何走最後一段路，就是有意義的事。

馬偕精神醫學部教授陳喬琪分享「一位精神科醫師的成長故事」分享，在他多年臨床實務工作中，以對話方式開啟資深醫師與年輕醫師的交流，並用韌性與承擔面對工作壓力，並以將不傷害病人、病人自主、有利於病人與醫療的公平正義等醫學倫理原則傳授給年經醫師，代代相傳，才能看見醫療的本質與深刻在骨子的精髓。

「傳愛行善」由馬偕公共事務課負責收稿與編輯，馬偕公共事務課長王紀葳指出，感謝30多位作者寫出自己的故事，這些作者不是專業寫手，但帶來原汁原味、最真誠的分享。馬偕也創作同名單曲「傳愛行善」，希望在文字的感染力外，以音符帶動社會各角落更溫暖的律動，讓讀者在閱讀之中還能聆聽愛用行善串連的美好故事。

寶林茶室 馬偕醫院

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