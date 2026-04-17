批退休金制度20年沒調 五一逾6千勞工將上街「雇主提撥率增至12%」

今年五一勞動節，逾6000名勞工將上街高喊「提高退休給付、本勞移工全保」，要求全面改革千瘡百孔、漏洞百出的勞工退休金制度，逐步提高勞退新制雇主提撥率至12%、提高勞保投保級距上限至4萬8200元，讓勞工遠離給付不足、保障不全的窘境。同時，為符合禁止強迫勞動的國際趨勢禁，也應將移工納入勞保、勞退新制，不分本外勞，補足長期缺漏的勞動保障。

「五一行動聯盟」今於凱達格蘭大道召開記者會。今年五一勞工大遊行將兵分兩路，台北、高雄同步登場，全國場由全國產業總工會理事長戴國榮擔任總領隊，台灣工人鬥陣總工會副理事長曲佳雲、台北市產業總工會理事長邱奕淦擔任總指揮；高雄場則由高雄市產業總工會理事長林順基領軍。

戴國榮說，政府長年宣稱勞保、勞退制度健全，但實際上給付偏低、漏洞叢生，勞工就算工作一輩子，仍無法確保基本老年生活。如今高齡化、少子女化嚴峻，老年貧窮的問題越來越嚴重，政府再不改革退休制度，就是任由整個世代自行承擔風險。

他強調，今年五一遊行訴求聚焦在退休制度的改革，要求勞退新制雇主提繳率至12%，取消舊制基數上限，並提高勞保月投保薪資級距，將資遣費上限提高至15個月等，也主張勞保全面納保，納入微型事業單位、家事勞工及移工等，讓百工百業安心工作、放心退休。

曲佳雲說，勞工對於政府「零碎補洞」式的退休制度已經忍無可忍、退無可退，以新制勞退提繳率來說，趴在6%有20年不動，勞團喊話無數次，政府就像是沒聽到，當初說先求有、再求好，結果20年過去，1%都沒往上調。

她也提醒，政府不要再拿片段資訊、虛假數字搪塞，勞退基金投資數據再漂亮，自提提繳的還是勞工自己的錢，也不是所有勞工都有條件自提，政府應公開說明究竟為何無法提高雇主提繳率，照顧勞工的老年退休生活。聯盟主張，除強化既有保障、提升給付水準，也應該補足制度缺口，讓被排除在外的勞工全面納入保障體系，不再有差別待遇。

台灣照顧勞動產業工會理事Marni說，多數產業移工、家庭看護工被排除於勞退金制度之外，即使工作多年，退休後也無法領取任何退休金，特別是家庭看護工未被納入勞退、勞保體系，長期付出卻沒有未來保障，甚至在年老或失去工作能力後面臨生活風險，呼籲應開放所有移工適用勞退新制，將家庭看護工納入勞保，並提高政府保費補助以減輕家庭類雇主負擔。

特別的是，今年是軍公教第一次放勞動節，全國教師工會總聯合會理事長侯俊良邀請全台教師站出來，展現不分職業勞工的大團結。他說，公教人員的退休新制施行後，對原退撫基金造成的財務缺口遲遲未能依法補足，是政府對雇主責任的拖延和怠惰，而私校教師勞動條件不如公校，應從提高退撫提撥率開始，公私校一律15%，保障退休的經濟安全。

台灣照顧勞動產業工會訴求，應開放讓移工適用勞退新制，並且將家庭看護工納入勞保強制投保對象。記者葉冠妤／攝影