5月限定優惠！響應世界公共運輸日 台鐵點數加倍、花東2日券

又將有春雨鋒面影響台灣，正逢白沙屯媽祖徒步進香回鑾、大甲媽祖遶境今晚起駕，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，預報中的新一波鋒面目前大致已經來到北台灣，不過結構並不太好，台灣東北方海面上有些零散的對流系統，北台灣陸地上以及台灣海峽北部則是比較低的層狀雲，還沒有看到有比較明顯的降雨回波出現。

2026-04-17 09:45