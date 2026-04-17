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5月限定優惠！響應世界公共運輸日 台鐵點數加倍、花東2日券

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
台鐵公司推5月限定花東地區二日券。圖／台鐵公司提供
台鐵公司推5月限定花東地區二日券。圖／台鐵公司提供

為響應國際公共運輸協會（UITP）訂定之4月17日「世界公共運輸日」，並配合交通部運輸研究所辦理之全台串聯行銷活動，台鐵公司於5月推出優惠活動，鼓勵民眾多加利用公共運輸，落實綠色永續交通目標。

本次活動包含「會員點數加倍」及「花東地區二日券」兩大方案，透過實質優惠提升平日運量，同時帶動花東地區觀光發展。

其中會員限定平日購票乘車點數加倍送，凡購買5月25日（周一）至5月29日（周五）對號列車乘車票（含無座票、預售票）或透過網路訂購團體車票，並實際完成乘車者，即可享有會員點數加倍回饋。

另外，5月限定販售399元「花東地區二日券」，搭乘期間自5月1日至5月31日，適用新城站至大武站間，單一票價399元（不分票種），至新城站至大武站間設有電腦售票之車站窗口購買。本票券可搭乘區間（快）車、莒光號、自強號、太魯閣號、普悠瑪號及EMU3000型自強號（不含騰雲座艙）；搭乘對號列車時不另行劃座，採空位入座方式（含站立），提供旅客彈性行程安排。

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