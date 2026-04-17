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搶票留意！端午節連假離島機票4月20日開放訂位

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
今年端午節有3天連假，交通部民用航空局今天宣布，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供1254架次，計10萬4645個座位數，並自4月20日下周一上午9時起開放訂位。圖／立榮航空提供
今年端午節有3天連假，交通部民用航空局今天宣布，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供1254架次，計10萬4645個座位數，並自4月20日下周一上午9時起開放訂位。圖／立榮航空提供

今年端午節有3天連假，交通部民用航空局今天宣布，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供1254架次，計10萬4645個座位數，並自4月20日下周一上午9時起開放訂位。

今年端午節假期自6月19日（周五）至6月21日（周日）有3天連假，民航局規畫，6月18日（周四）至6月22日（周一）為航空疏運期，共計5天。民航局說，端午節連假仍以澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已依據市場需求規畫航班。

在各航線運能提供方面，澎湖航線704架次、5萬8438個座位數；金門航線416架次、3萬7052個座位數；馬祖航線134架次、9155個座位數；上述3離島航線共計提供1254架次、10萬4645個座位數，民航局已要求航空公司持續注意訂位狀況，後續並將視需求適時增班。

民航局提醒旅客，此次端午節連假，於尖峰時段6月18日至6月20日台灣出發往離島方向，以及6月20日至6月22日離島出發回台灣方向的機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」的使用限制，並實施「退票費用分級制」。

旅客購買上述加註使用限制之機票，航空公司將依航班起飛日分為前7日以上、前1日至6日及當日航班起飛前等3階段，分別收取最高票面價10%、20%及30%的退票手續費，使有限空運資源獲得更有效利用。旅客如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身權益。

此外，離島航班較容易受到天候影響而有異動，提醒民眾隨時留意最新氣象資訊，做好行程規畫，並務必事先訂妥機位，以免浪費時間於機場候補；搭機當日亦請提早出門至機場報到，並備齊身分證件，以順利搭機。

交通部 民航局 端午節

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