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食物中毒頻爆⋯食藥署15天接獲66件通報 這一類中毒有增加趨勢

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部食藥署統計，今年4月1日至15日食物中毒通報案件共66件，較去年略增16件。本報資料照片。
衛福部食藥署統計，今年4月1日至15日食物中毒通報案件共66件，較去年略增16件。本報資料照片。

清明連假過後，國內先後爆發多起食物中毒事件，高雄春捲案逾百人受害，雲林劍湖山逾70位師生上吐下瀉，近期則有台灣戲曲學院食物中毒案件，近40師生受害。衛福部食藥署統計，今年4月1日至15日食物中毒通報案件共66件，較去年略增16件。食藥署食品組組長許朝凱指出，經分析研判，這些中毒案件間無相同供應鏈，為個別業者疏失釀禍，非食安管理系統性問題。

食藥署統計，今年4月1日至15日食物中毒通報案件共66件，114同期50件，113年高達220件。許朝凱指出，113年國內爆發寶林茶室嚴重食安中毒案件，導致民眾對食安警覺性提升，案件量大幅增加，今年案件數與去年相比，雖微幅增加，但並無大量暴增，每年4月通常不是食物中毒案件最高月份，只是時值季節變化，細菌性食品中毒案件有增加趨勢。

最近一件食物中毒案件為戲曲學院食物中毒案。許朝凱指出，該案由三總於4月14日通報，共37位師生於戲曲學院餐廳用餐後，出現惡心、嘔吐等中毒症狀，16日地方衛生局勒令該餐廳暫停作業，並採取4件食餘檢體、6件環境檢體，目前尚在檢驗中。

因應食物中毒案件頻繁，立法委員王正旭與公衛師公會、食品技師公會等，建議食藥署推動「食安簽證制度」，由公衛師或食品技師以第三方身分，進入食品營業場所，針對其作業動線、危害分析等系統性查核，若認定食安無虞，則簽名作保。對此，許朝凱指出，簽證制度涉及層面廣泛，且食品安全需「動態管理」，詳情需再與相關公會討論研議。

許朝凱指出，簽證制度是由「技師法」規範，負責簽證者需為領有執業執照的技師，公衛師是否可參與簽證制度等，需審慎評估可行性，且簽證範圍、需負何種責任等，均需更多討論，現行實施簽證制度的技師業別，包括土木技師、結構技師等，一旦簽具簽證，代表保證該建物結構無虞，「但食品管理不是蓋大樓完工就不會變動，而是動態管理每日風險不同」，食藥署將持續研議。

衛生局 高雄 寶林茶室 食物中毒

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