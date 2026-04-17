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影／勞動部取消RCA專案健檢 工人上街抗議政府背信忘義

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
工傷協會專員劉念雲（右）等勞工團體代表，上午與RCA勞工到勞動部前舉布條抗議勞動部長洪申翰背信忘義，用新的災保法卸責，默默取消對RCA勞工三年一次專案健檢的承諾。記者潘俊宏／攝影
工傷協會專員劉念雲（右）等勞工團體代表，上午與RCA勞工到勞動部前舉布條抗議勞動部長洪申翰背信忘義，用新的災保法卸責，默默取消對RCA勞工三年一次專案健檢的承諾。記者潘俊宏／攝影

工傷協會、RCA員工上午到勞動部抗議，批政府因「災保法」成立後默默取消RCA勞工專案健檢。一群上了年紀的勞工今到勞動部前抗議政府背信忘義，要求勞動部恢復說好的三年一次健檢，勞動部勞動及職業安全衛生研究所組長陳志勇隨後出面接受陳情，承諾會持續辦理專案健康檢查。

RCA員工關懷協會理事長杜津珠表示，從1998年開始到2022年政府都有實行這項三年一次專案健檢承諾，但是2025年年底開始，RCA員工關懷協會陸續接到會員電話，關心三年一度的專案健檢何時辦理，政府是否就默默取消這項健檢，幾經聯繫才得知，政府因為實施新的災保法才取消，「我們就這麼卑微嗎？這是政府對待職災勞工的態度嗎？政府難道不能同理這群上了年紀的勞工要獨自申請健檢的困難嗎？而且健檢項目與專案健檢有所不同，這不是撕毀承諾背信忘義嗎？」。

工傷協會專員劉念雲表示，從RCA的抗爭開始，政府一直都沒有保存什麼對RCA有利的證據，不管是汙染物質、勞工接觸的化學物質、勞工工作經歷等資料都沒有，都是靠勞工抗爭的運動與後來政府的修法，官方才建立起對勞工的健康檢查與追蹤調查，才逐步建立起流行病學的調查，慢慢跟官方達成共識每三年一次的專案健康檢查，現在官方卻以新的災保法為由，默默取消當初承諾的專案健檢，完全忽視災保法職病追蹤檢查是奠基於RCA專案健檢的經驗，更把災保法當成打發RCA工人的藉口，「難道老年勞工就不必健檢？還是陳年舊案就不需要追蹤、咎責？」。

勞動部勞動及職業安全衛生研究所組長陳志勇隨後出面接受陳情，承諾勞動部會儘速重啟RCA職災勞工專案健康檢查，並聯繫關心此議題之團體協助辦理與精進，藉由推動健康追蹤，以持續保障RCA職災勞工的健康權益。

RCA員工關懷協會等勞工團體，上午到勞動部前舉布條抗議勞動部長洪申翰背信忘義，用新的災保法卸責，默默取消對RCA勞工三年一次專案健檢的承諾。記者潘俊宏／攝影
RCA員工關懷協會等勞工團體，上午到勞動部前舉布條抗議勞動部長洪申翰背信忘義，用新的災保法卸責，默默取消對RCA勞工三年一次專案健檢的承諾。記者潘俊宏／攝影

RCA員工關懷協會等勞工團體上午與一群上了年紀的RCA勞工到勞動部前舉布條抗議勞動部長洪申翰背信忘義，用新的災保法卸責，默默取消對RCA勞工三年一次專案健檢的承諾。記者潘俊宏／攝影
RCA員工關懷協會等勞工團體上午與一群上了年紀的RCA勞工到勞動部前舉布條抗議勞動部長洪申翰背信忘義，用新的災保法卸責，默默取消對RCA勞工三年一次專案健檢的承諾。記者潘俊宏／攝影

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