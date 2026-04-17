端午連假離島航線提供逾10萬座位 4月20日開放訂位

今年端午節有3天連假，交通部民用航空局今天宣布，澎湖、金門、馬祖3離島管制航線將提供1254架次、共10萬4645個座位數，並自4月20日上午9時起開放訂位。

今年端午節假期從6月19日至21日共3天連假，民航局發布新聞稿表示，規劃6月18日至22日為航空疏運期，而端午節連假仍以澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已依據市場需求規劃航班。

在各航線運能提供方面，民航局指出，澎湖航線704架次、5萬8438個座位數；金門航線416架次、3萬7052個座位數；馬祖航線134架次、9155個座位數，已要求航空公司持續注意訂位狀況，後續將視需求適時增班。

民航局提醒，此次端午節連假，在尖峰時段6月18日至6月20日台灣出發往離島方向，及6月20日至22日離島出發回台灣方向機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」使用限制，並實施「退票費用分級制」。

旅客購買上述加註使用限制機票，航空公司將依航班起飛日分為前7日以上、前1日至6日及當日航班起飛前等3階段，分別收取最高票面價10%、20%及30%的退票手續費，讓有限空運資源獲得更有效利用。

民航局指出，旅客若因故無法搭乘原訂航班時，務必在航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身權益。

此外，離島航班較容易受到天候影響而有異動，民航局提醒，民眾應隨時留意最新氣象資訊，做好行程規劃，並務必事先訂妥機位，以免浪費時間在機場候補，而搭機當日也請提早出門至機場報到，並備齊身分證件，以順利搭機。