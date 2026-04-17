快訊

新北最大菡生婦幼中心傳串通孕婦詐保 女院長今裁150萬元交保

韓職／韓華鷹守備頻頻拖後腿！韓媒感嘆：王彥程到底做錯什麼？

早餐店「加蛋20元」太貴？業者公開營業成本：我賣得心安理得

聽新聞
0:00 / 0:00

端午連假離島航線提供逾10萬座位 4月20日開放訂位

中央社／ 台北17日電

今年端午節有3天連假，交通部民用航空局今天宣布，澎湖、金門、馬祖3離島管制航線將提供1254架次、共10萬4645個座位數，並自4月20日上午9時起開放訂位。

今年端午節假期從6月19日至21日共3天連假，民航局發布新聞稿表示，規劃6月18日至22日為航空疏運期，而端午節連假仍以澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已依據市場需求規劃航班。

在各航線運能提供方面，民航局指出，澎湖航線704架次、5萬8438個座位數；金門航線416架次、3萬7052個座位數；馬祖航線134架次、9155個座位數，已要求航空公司持續注意訂位狀況，後續將視需求適時增班。

民航局提醒，此次端午節連假，在尖峰時段6月18日至6月20日台灣出發往離島方向，及6月20日至22日離島出發回台灣方向機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」使用限制，並實施「退票費用分級制」。

旅客購買上述加註使用限制機票，航空公司將依航班起飛日分為前7日以上、前1日至6日及當日航班起飛前等3階段，分別收取最高票面價10%、20%及30%的退票手續費，讓有限空運資源獲得更有效利用。

民航局指出，旅客若因故無法搭乘原訂航班時，務必在航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身權益。

此外，離島航班較容易受到天候影響而有異動，民航局提醒，民眾應隨時留意最新氣象資訊，做好行程規劃，並務必事先訂妥機位，以免浪費時間在機場候補，而搭機當日也請提早出門至機場報到，並備齊身分證件，以順利搭機。

交通部 民航局 金門

延伸閱讀

日歐直飛機票 最高漲九成

兩岸直航復飛有空間？專家指出一現實面航班未滿卻難擴點

陸促全面恢復直航 民航局：兩岸尚有增加航班餘裕

業者布袋至澎湖馬公航線共同排班 聯合行為共罰30萬

相關新聞

追白沙屯、大甲媽祖注意！專家：鋒面即將抵達不排除雷雨 明天影響最大

又將有春雨鋒面影響台灣，正逢白沙屯媽祖徒步進香回鑾、大甲媽祖遶境今晚起駕，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，預報中的新一波鋒面目前大致已經來到北台灣，不過結構並不太好，台灣東北方海面上有些零散的對流系統，北台灣陸地上以及台灣海峽北部則是比較低的層狀雲，還沒有看到有比較明顯的降雨回波出現。

春雨鋒面接近+午後熱力加持 專家指這些地區今雷雨開轟

即將變天，氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，今天受春雨鋒面接近影響，各地天氣轉趨不穩定。下半天，再配合午後熱力作用加持，東北部、東部地區及其它山區都有局部短暫陣雨或雷雨發生的可能；其中，東北部及東部地區並有局部較大雨勢發生的機會，北部平地也有下雨的機會。

1張圖看「排隊的雲團」鄭明典示警：到梅雨季是致災性豪雨特徵

「排隊的雲團」，前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，鋒面帶上的對流型態改變，由帶狀變成強-弱交替的波狀對流型態。

聽到「這句話」就別掛號了！診所護理師道無奈：我們也要休息

各行各業都有辛苦之處，民眾如果能多體諒醫護人員，便能共創更美好的社會。一名診所護理師發文，呼籲來看病的患者們如果聽到「人很多，需要等很久」就代表診所要休息了，請不要再強行掛號，改天再來看診。此文引起不少護理師共鳴，直言：「請不要當壓線仔，我們也需要休息」。

白沙屯媽回鑾、大甲媽深夜起駕 氣象署：明雨勢最大這天才趨緩

今天鋒面接近及影響，上午各地還是穩定天氣，不過下午開始台灣附近水氣又逐漸增加的趨勢，降雨機率提高。正逢白沙屯媽祖徒步進香今起回鑾、大甲媽祖遶境今晚起駕，中央氣象署氣象預報中心預報員趙竑表示，尤其明天是未來1周降雨最明顯的時間點，各地留意短暫陣雨或雷雨，要到周日或下周一上午，天氣才會稍微和緩一些。

北東今明全面陰雨降溫 南北1差異「將是兩個世界」

周末天氣，南北兩樣情，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，預報顯示今明兩天將會有另一波春雨鋒面掠過，東北季風也會稍微增強，北部、東半部全面轉為陰天偶陣雨的天氣，同時稍轉涼。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。